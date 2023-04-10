Matlı’dan yeni bir yatırım daha

Türkiye’nin protein ihtiyacını kar­şılayan gıda grubu olma hede­fiyle yumurtadan sonra süt ve süt ürünleri sektörüne de güçlü bir giriş yapan Matlı, Akhisar’ın dünyaya açı­lan en büyük markalarından biri olan Keskinoğlu Tavukçuluk firmasını da bünyesine katmasıyla birlikte beyaz et sektörüne de adım attı.

03 Şubat 2023 tarihinde başlayan ihale süreci 04 Nisan 2023 tarihinde so­nuçlandı ve karşılıklı atılan imzalarla Keskinoğlu Tavukçuluk hisselerinin %99,4’ü Matlı grubu tarafından satın alındı. Böylece, temelleri 1965 yılına dayanan bir gıda şirketi olan Matlı, beyaz et sektörünün önde gelen firma­larından Keskinoğlu markasını da bünyesine katarak önemli bir protein kaynağını daha ürün ailesine dâhil etti. Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre tavukçuluk kuruluşu olan Keskinoğlu, 10 farklı lokasyonda toplamda 104 adet kümeste üretim faaliyetlerini sür­dürüyor. Akhisar’daki Avrupa stan­dartları sertifikalı 3 farklı tam entegre yumurta işleme tesisinde günlük 3 mil­yon adedin üzerinde yumurta ve 400 bin adet piliç eti işleme kapasitesi ile 2 yüze yakın ürün çeşidine sahip Keski­noğlu, ileri işlem tesisinde yılda 30 bin ton üretim yapıyor.

Yılda 95 milyon adet etlik piliç üreti­yor, 2,5 milyon adet yarka yetiştiriyor. Tesiste ayrıca, pastörize olarak tam otomatik makinelerde işlenen yumur­taları isteğe göre ak, sarı ve bütün olmak üzere piyasaya sunuyor. Keski­noğlu’nun butik alt markası olarak 2005 yılında üretilmeye başlanan Ra­vika zeytinyağı, günlük 30 ton kapasi­teyle üretim yapıyor.