Matlı’dan Diyarbakır’a dev yatırım

Türkiye’nin en büyük 91’nci sanayi kuruluşu Proyem, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde yer alan tesislerine bir yenisini daha ekliyor. Yatırım bedeli 250 milyon lirayı bulan ve bir yıl sonra tam otomasyonla üretime başlayacak kompleks, Proyem’in dokuzuncu ve en büyük fabrikası olacak.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde 79 bin 950 metrekare alan üzerine kurulacak tesis 42 bin metrekarelik kapalı alanda konumlandırılacak. Tesis 150 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak. Hem ham madde alınan hem de yem satılan çiftçiye daha yakın üretim yaparak tarıma çift yönlü katkı sağlayacak Proyem’in Diyarbakır Yem Üretim Kompleksi ile doğrudan ve dolaylı olarak bin kişiye istihdam oluşturulacak.

Örnek tesis

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı temel atma töreninde konuşan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Kazandığımızı yine bu topraklarla paylaşmayı ilke edindik. Kompleksimiz yem üretim, mısır kurutma, flake tesisleri ve ham madde depolama kapasitesi ile bölgenin sektördeki en büyük yatırımlarından biri konumunda. 3 yıl içerisinde ayda 20 bin ton olarak gerçekleştirmeyi planladığımız sevkiyat ile lojistik sektörüne de katkı sağlayacak olan tesis, çatısındaki güneş enerji panelleriyle de çevrecilikte örnek olacak” dedi.

“Matlı Grubu destekleri hak ediyor”

Diyarbakır’ın tarım ve hayvancılıktaki potansiyeline dikkat çeken ve yatırımcıya çağrıda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bölgenin bu potansiyelini görerek yatırım yapan Proyem’i tebrik ediyorum. Bu tesis üretim ve depolama kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük yatırımlarından olacak. Bakanlık olarak, Diyarbakır’daki yatırımın yanında firmanın Niğde, Konya ve Burdur’daki yatırımlarını da teşvik sistemi kapsamında destekliyoruz. Çünkü, Matlı Şirketler Grubu ürettiği katma değer ve istihdamla bu destekleri hak ediyor” diye konuştu.

Bursa iş dünyasına yatırım çağrısı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, geçmiş dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan da yaptıkları konuşmalarda Türkiye’nin en büyük kompleksinin Diyarbakır’da açılmasının önemine dikkat çekerek, Bursa iş dünyasına yatırım çağrısında bulundular.