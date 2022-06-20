Marsala Tekstil’den BUÜ’ye önemli destek

Kurumlar arasında ortak eğitim, çalışma ve proje yönetim ağının oluşturulacağı protokol ile Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerine staj ve eğitim desteği sağlanacak. Yine aynı protokol sayesinde firma, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerinin atölye uygulamalarında kullanabilmeleri amacıyla kurum bünyesindeki atıl durumda olan kumaş, kartela vb. çeşitli malzeme desteği sağlayacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, işbirliğinin öğrenciler adına malzeme tedariki, uygulama ve staj açısından büyük bir imkân oluşturacağının altını çizdi. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrencilerimize doğru eğitim verilmesi, kaliteli staj desteği ve istihdam imkânının sağlanmış olması, bu programlara olan cazibeyi arttıracak” dedi.