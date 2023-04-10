Marmarabirlik’ten 351 milyon TL ödeme
Marmarabirlik 2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyasında alınan ürün bedellerinin tamamını 14 Nisan 2023 tarihinde ödeyecek.
Ortaklara toplam 351 milyon TL ödeme yapılacak. Başkan Hidamet Asa, “Yapılan son ödeme ile ortaklarımıza borcumuz kalmayacaktır” dedi. 2022/2023 ürün alım kampanyasında 1 milyar 362 milyon TL tutarında, 55 bin 500 ton ürün alımı yapan Marmarabirlik, bugüne kadar ortaklarına 1 milyar 11 milyon TL tutarında ödeme yaptı. Ürün bedellerinin yüzde 50’sini kampanya içinde peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, üreticiye destek olmak amacıyla kalan ürün bedeli alacaklarının yüzde 50’sini 3 Mart 2023 tarihinde ödemişti. Marmarabirlik kalan ürün bedellerinin tamamını 14 Nisan Cuma günü ödeyecek. Saat 00.00’dan itibaren ödemeler ortakların Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Yapılacak 351 milyon TL ödemeyle birlikte ortaklara borcumuz kalmayacaktır. Yapılan ödemeyi bir başarı değil, sınav olarak görüyoruz. Sebebi de bu kampanya döneminde, 1 milyar 362 milyon TL ürün bedeli, 110 milyon TL kimyasal gübre dağıtımı, 60 milyon TL zirai ilaç olmak üzere toplamda 1 milyar 532 milyon TL nakit çıkışı olmuştur” dedi.