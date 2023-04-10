Marmarabirlik’ten 351 milyon TL ödeme

Ortaklara toplam 351 milyon TL ödeme yapılacak. Başkan Hidamet Asa, “Yapılan son ödeme ile ortakla­rımıza borcumuz kalmayacak­tır” dedi. 2022/2023 ürün alım kampanyasında 1 milyar 362 milyon TL tutarında, 55 bin 500 ton ürün alımı yapan Marmarabirlik, bugüne kadar ortaklarına 1 milyar 11 milyon TL tutarında ödeme yaptı. Ürün bedellerinin yüzde 50’sini kampanya içinde peşin olarak ödeyen Marmarabir­lik, üreticiye destek olmak amacıyla kalan ürün bedeli alacaklarının yüzde 50’sini 3 Mart 2023 tarihinde ödemişti. Marmarabirlik kalan ürün bedellerinin tamamını 14 Nisan Cuma günü ödeyecek. Saat 00.00’dan itibaren ödeme­ler ortakların Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak. Mar­marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Yapıla­cak 351 milyon TL ödemeyle birlikte ortaklara borcumuz kalmayacaktır. Yapı­lan ödemeyi bir başarı değil, sınav ola­rak görüyoruz. Sebebi de bu kampanya döneminde, 1 milyar 362 milyon TL ürün bedeli, 110 milyon TL kimyasal gübre dağıtımı, 60 milyon TL zirai ilaç olmak üzere toplamda 1 milyar 532 mil­yon TL nakit çıkışı olmuştur” dedi.