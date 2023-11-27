MAPEI Bursa inşaat sektörü buluştu

"Sürdürülebilir kentler için yenilikçi uygulamalar" konulu toplantıda yapısal güçlendirme ve sektördeki yenilikler hakkında katılımcılılara bilgi verildiği toplantıda sunum yapan ve “İnşaat sektörüne yönelik ürünler dünyasında en geniş ürün yelpazesiyle tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diyen Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur, İnşaat çalışmalarında en çok dikkat edilmesi gereken ve fark yaratan özelliğin kalite olduğuna dikkat çekti.

Tarmur, “Mapei olarak günümüzde inşaat sektörüne yönelik kimyasal ürünlerin, dolgu malzemelerinin ve yapıştırıcıların üretiminde dünya lideriyiz. İnşaat sektörüne yönelik ürünler dünyasında en geniş ürün yelpazesiyle tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bilgi birikimimizi artırıp hem şirket içi hem de şirket dışındaki ilişkilerimizi geliştirerek büyümeye devam ediyoruz” dedi.