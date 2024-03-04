Lolons dünyaya açılıyor

Yoğun ilgi gören Lolons mağazası açılış törenine Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit katıldı.

Doğru Grup Yönetim Kurulu Başkanı Servet Doğru, Doğru Grup ve Lolons markası adına bugünü milat olarak kabul ettiklerini söyleyerek, “2010 yılında kardeşler olarak bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne adım attık. Bursa gibi bu sektörün Türkiye’deki üretim merkezi olan bir şehirde kendimize uzun vadeli hedefler belirledik. Kaliteli üretim anlayışımız, özgün tasarım yaklaşımımız, nitelikli kumaş ve aksesuarlarmız ve doğru maliyetlendirme ile müşteri beklentilerini tam olarak karşılayan koleksiyonlar üretmeye başladık. Ürünlerimiz büyük bir ilgi gördü ve bu da bizim üretim kapasitemizi artırmamıza neden oldu” dedi.

Konuşmalar sonrasında mağaza açılışı dua eşliğinde kurdele kesilerek gerçekleştirilirken, Lolons ürünleri ziyaretçiler ve müşterilerden büyük ilgi gördü.