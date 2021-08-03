LimaDEM Elektrik ülke geneline açıldı

Bursa’da endüstriyel yapılarda elektrik, danışmanlık ve mühendislik konularında öncü firma olan LimaDEM, Doğtaş’ın Çanakkale’deki ve Alfa Tekstil’in Kastamonu’daki projelerini hayata geçirecek.

LimaDEM Elektrik Danışmanlık Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, “Doğtaş’ın 24.000 m2 alan üzerine kurulacak fabrikasının 2 etap halinde olacak şekilde zayıf akım, yangın algılama, kamera ve data sistemleri gibi toplamda 14-15 milyonluk projenin tüm elektrik işlerini yapacağız. Aynı anda Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren Alfa Tekstil’in Orhangazi’den Kastamonu’ya taşınan mermer ocağının tüm elektrik tesisat işlerini yürütüyoruz. Bunun yanında Bursa genelinde 100’ü aşkın endüstriyel firma ile aktif çalışırken, halihazırda 15’e yakın endüstriyel tesiste yatırım projelerimiz devam etmektedir. Ekiplerimiz Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde birçok önemli projeyi takip ediyor” dedi.

LimaDEM Elektrik Danışmanlık Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, “Organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, otel, hastane, iş merkezi ve alışveriş merkezleri gibi kuruluşların elektrik malzeme temini ise Limaç Elektromarket firmamız tarafından sağlanıyor. Kablo, şalt malzeme, otomasyon malzemeleri, aydınlatma ürünleri, pvc ve metal kanallar, zayıf akım ürünleri, sürücüler gibi ürün grupları portföyümüzde bulunmaktadır. Satış ve taahhüt sonrası hizmetlerimizde ise; ürün garantilerinin haricinde montaj garantisi veren firmayız. Endüstriyel tesislerde işleyişin durmaması ve hizmetin aksamaması için çalışma arkadaşlarımız gelen arıza taleplerine anında cevap vererek arızaları yerinde gideriyorlar. Çözüm ortağı olduğumuz firmalara 24 saat çalışma esasında hizmet veriyoruz” dedi.