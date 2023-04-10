Kurumsal Yönetim Ödülü’nün sahibi yine Sütaş
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin, “halka açık olmayan reel sektör şirketi” kategorisinde verdiği Kurumsal Yönetim Ödülü’ne 8’inci kez Sütaş layık görüldü.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), Kurumsal Yönetim Ödülleri TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. TKYD’nin, “halka açık olmayan reel sektör şirketi” kategorisinde verdiği Kurumsal Yönetim Ödülü, 8’inci kez Sütaş’ın oldu. Bu yıl 96,04 puan ile halka açık olmayan reel sektör şirketi olarak en yüksek notu alan Sütaş, 2015 yılından beri bu kategoride birinciliği elinde tutuyor.
Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde düzenlenen törende ödülü, TKYD Başkanı Dr. Tamer Saka’dan alan Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, “Günümüzde tüm kurumların artık çok daha hızlı, esnek, çevik, dayanıklı ve rekabetçi olması gerektiği bir gerçek. Bunu da kurumsal yönetimin gerektirdiği anlayışla çalışan, ortak aklı yönetebilen, kaynaklarını doğru planlayabilen, insana ve doğaya saygı duyan kurumların başarması mümkün. Kuşkusuz bu uzun soluklu bir yolculuk. Biz, süt ve süt ürünleri sektöründe uzmanlaşıp büyürken bu süreçte kurumsal yönetimi kendimize pusula olarak belirledik. Değerlerimiz ve evrensel kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda kurumsal yapımızı, her geçen gün daha da geliştirip güçlendiriyoruz.” diye konuştu.