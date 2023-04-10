Kurumsal Yönetim Ödülü’nün sahibi yine Sütaş

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), Kurumsal Yönetim Ödülleri TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. TKYD’nin, “halka açık olmayan reel sektör şirketi” kategorisinde verdiği Kurumsal Yönetim Ödülü, 8’inci kez Sütaş’ın oldu. Bu yıl 96,04 puan ile halka açık olmayan reel sektör şirketi olarak en yüksek notu alan Sütaş, 2015 yılından beri bu kategoride birinciliği elinde tutuyor.

Kurumsal Yönetim Zir­vesi’nde düzenlenen törende ödülü, TKYD Başkanı Dr. Ta­mer Saka’dan alan Sütaş Yö­netim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, “Günümüzde tüm kurumların artık çok daha hızlı, esnek, çevik, dayanıklı ve rekabetçi olması gerektiği bir gerçek. Bunu da kurum­sal yönetimin gerektirdiği anlayışla çalışan, ortak aklı yönetebilen, kaynaklarını doğru planlayabilen, insana ve doğaya saygı duyan ku­rumların başarması müm­kün. Kuşkusuz bu uzun so­luklu bir yolculuk. Biz, süt ve süt ürünleri sektöründe uz­manlaşıp büyürken bu sü­reçte kurumsal yönetimi kendimize pusula olarak be­lirledik. Değerlerimiz ve ev­rensel kurumsal yönetim il­keleri doğrultusunda kurumsal yapımızı, her geçen gün daha da geliştirip güçlendiriyoruz.” diye konuştu.