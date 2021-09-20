Külah devinden ilave  1 milyon avroluk yatırım

Dondurma, çikolata ve tatlı sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri Almanya’daki tesisin yanı sıra 2 yıl önce 7 milyon avroluk fabrika kurarak Bursa’da üretmeye başlayan Waffel Meyer, 1 milyon avroluk yeni yatırımını 2023 başında devreye almayı planlıyor. Dondurma külahı, wafer crossie, wafer crunch ile waffel gofret plakalarının üretiminde dünyanın en büyüğü olan Waffel Meyer’in 3.kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Wilhelm Meyer zu Venne Jun şirketin hikayesini şu şekilde anlattı; “1940’lı yıllarda fırıncı bir dedenin köyünde artan rekabete karşı yeni neler üretebilirim düşüncesiyle Waffel Meyer kuruldu. O dönemde bisküvi, şekerleme gibi tatlı ürünlere rağbet bir hayli fazlaydı ve hamurdan külah şeklinde bir ürün yaptı ve dondurma ile birlikte satmaya başladı. Sonrasında seri üretime geçildi ve şu anda dünyanın en büyüğü durumuna geldik. 70 yılı aşkın tecrübemiz ve sürekli Ar-Ge çalışmalarımız ile kaliteli ürünler üretiyoruz. Neticesinde dünyanın en büyüğü konumundayız.”

Yeni tesis 2023 başında

Türkiye ve çevre ülkelerdeki pazara giriş yapmak için pandemi öncesinde Bursa’ya ciddi bir yatırım yaptıklarının altını çizen Wilhelm Meyer zu Venne Jun, “2 yıl önce Kayapa OSB’de 3000 metre kapalı alana sahip fabrikamızla üretime başladık. Pandemide artan talepler karşısında Waffel Meyer olarak ciddi bir büyüme yaşadık. Türkiye’de umduğumuzdan daha fazla büyümeye başladık ve akabinde mevcut hatlarımız yetmediği için yeni 3 hat kurulumu gerçekleştirdik. Türkiye ve çevre ülkelerdeki pazar bizim için çok önemli olduğundan mevcut fabrikamızın yanına 1 milyon avroluk yeni yatırım yapmayı planlıyoruz. Pandeminin seyrine göre her şey planladığımız gibi giderse 2022’de inşaata başlayıp üstün teknolojiye sahip makinelerle donanmış yeni fabrikamızda 2023 yılı başında üretime başlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye‘nin stratejik konumu ve gelişmekte olan pazarlara yakınlığı, yetkin teknik eleman potansiyeli ve üretimde ihtiyaç duyulan hammaddelerin üretici alternatiflerinin bolluğu sebebiyle Bursa’ya yatırım yaptıklarını söyleyen Jun, “Türkiye 350 milyon adet, Dünyada 3,5 milyar dolar üretim kapasitesine sahipken 100’ün üzerinde farklı ürün çeşidimiz var. Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 60’ını ihraç ediyoruz ancak gelen talepler üzerine sadece Bursa’daki perakende firmalarına Waffel Meyer logolu ürünlerimizi vereceğiz. Waffel Meyer olarak Almanya, Türkiye, Tayland ve Hindistan’da üretimler yaparken kısa süre içerisinde de yeni bir lokasyonda fabrika alarak üretim gerçekleştireceğiz” dedi.