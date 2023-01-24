Korteks’in odağında sürdürülebilirlik var

Almanya’nın ihracat yoğun­luklarının en fazla olduğu ülkesi olması ve lokasyon için önem ta­şıması nedeniyle Heimtextil Fuarı’na çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Kor­teks Genel Müdürü Barış Mert, “Fuara yeni trendlere uygun olarak yeni ürün­lerimiz ile katıldık. Bu ürünlerimiz ziya­retçiler tarafından büyük ilgi gördü” dedi.

Yeni, sürdürülebilir ve fonkisyonel ürünler

Korteks olarak, Zorlu Grubu şirketleri­nin de ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği iş yapış bi­çimi haline getirdiklerini anım­satan Mert, “Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle iş süreçleri­mizi yürütüyoruz. Fuarda da ağırlıklı olarak, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerimize yer verdik. Geri dönüşümlü ipliği­miz TAÇ Reborn ve biyobozu­nur nitelikteki TAÇ Bioloop bu ürünlerimizin başında geliyor” diye ko­nuştu. Barış Mert sözlerine şöyle devam etti: “Bu ürünlerimizin yanında su tüke­tilmeden renklendirme teknolojisi Dope Dyed kısmında da geniş renk gamımızı ziyaretçilerimize sunduk. Yeni ürünleri­miz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ In­frared’i sergiledik. Bugüne kadar geliştirdiğimiz projeler sayesinde gibi yeni ve fonksiyonel ürünleri Korteks’in sürdürülebilir ürün portföyüne katmış bulunuyoruz.”