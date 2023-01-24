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Korteks’in odağında sürdürülebilirlik var

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da düzenlenen ev tekstilinin en önemli fuarı olan Heimtextil’e katılan dünyanın en büyük iplik üreticilerinden Korteks Mensucat, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünleriyle fuarın gözdesi oldu.

Şirketler 24.01.2023, 00:04
Korteks’in odağında sürdürülebilirlik var

Almanya’nın ihracat yoğun­luklarının en fazla olduğu ülkesi olması ve lokasyon için önem ta­şıması nedeniyle Heimtextil Fuarı’na çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Kor­teks Genel Müdürü Barış Mert, “Fuara yeni trendlere uygun olarak yeni ürün­lerimiz ile katıldık. Bu ürünlerimiz ziya­retçiler tarafından büyük ilgi gördü” dedi.

Yeni, sürdürülebilir ve fonkisyonel ürünler

Korteks olarak, Zorlu Grubu şirketleri­nin de ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği iş yapış bi­çimi haline getirdiklerini anım­satan Mert, “Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle iş süreçleri­mizi yürütüyoruz. Fuarda da ağırlıklı olarak, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerimize yer verdik. Geri dönüşümlü ipliği­miz TAÇ Reborn ve biyobozu­nur nitelikteki TAÇ Bioloop bu ürünlerimizin başında geliyor” diye ko­nuştu. Barış Mert sözlerine şöyle devam etti: “Bu ürünlerimizin yanında su tüke­tilmeden renklendirme teknolojisi Dope Dyed kısmında da geniş renk gamımızı ziyaretçilerimize sunduk. Yeni ürünleri­miz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ In­frared’i sergiledik. Bugüne kadar geliştirdiğimiz projeler sayesinde gibi yeni ve fonksiyonel ürünleri Korteks’in sürdürülebilir ürün portföyüne katmış bulunuyoruz.”

#Korteks #Heimtekstil
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