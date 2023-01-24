Korteks’in odağında sürdürülebilirlik var
Geçtiğimiz günlerde Almanya’da düzenlenen ev tekstilinin en önemli fuarı olan Heimtextil’e katılan dünyanın en büyük iplik üreticilerinden Korteks Mensucat, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünleriyle fuarın gözdesi oldu.
Almanya’nın ihracat yoğunluklarının en fazla olduğu ülkesi olması ve lokasyon için önem taşıması nedeniyle Heimtextil Fuarı’na çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Fuara yeni trendlere uygun olarak yeni ürünlerimiz ile katıldık. Bu ürünlerimiz ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü” dedi.
Yeni, sürdürülebilir ve fonkisyonel ürünler
Korteks olarak, Zorlu Grubu şirketlerinin de ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği iş yapış biçimi haline getirdiklerini anımsatan Mert, “Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle iş süreçlerimizi yürütüyoruz. Fuarda da ağırlıklı olarak, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerimize yer verdik. Geri dönüşümlü ipliğimiz TAÇ Reborn ve biyobozunur nitelikteki TAÇ Bioloop bu ürünlerimizin başında geliyor” diye konuştu. Barış Mert sözlerine şöyle devam etti: “Bu ürünlerimizin yanında su tüketilmeden renklendirme teknolojisi Dope Dyed kısmında da geniş renk gamımızı ziyaretçilerimize sunduk. Yeni ürünlerimiz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ Infrared’i sergiledik. Bugüne kadar geliştirdiğimiz projeler sayesinde gibi yeni ve fonksiyonel ürünleri Korteks’in sürdürülebilir ürün portföyüne katmış bulunuyoruz.”
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