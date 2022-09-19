banner21

banner17

banner28

banner6

Son Dakika

Koç Lisesi’ne P.B.D. imzası

Koç Okulu’nun yeni inşa ettiği lise binasının ahşap işlerini Park Bahçe Donanım Hizmetleri (P.B.D.) gerçekleştirdi.

Şirketler 19.09.2022, 19:46
Koç Lisesi’ne P.B.D. imzası

Vehbi Koç Vakfı tarafından ve Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumları arasında gösterilen Koç Okulu, ahşap işleri için P.B.D.’yi tercih etti.

Okulun İstanbul’da inşa ettiği yeni lise binasının tüm ahşap işlerine Bursa’da Kayapa OSB’de faaliyet P.B.D. imza attı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan P.B.D. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, firma olarak 25 yıldır Koç Grubu’nun tedarikçisi olduklarına değinerek, yeni yapılan okulda da hem bina hem de dersliklerde ahşap işlerini yaptıklarını söyledi. Toy, “Bu projede bizlere çalışma imkanı veren Koç topluluğuna teşekkür ediyorum” dedi.

#Koç Lisesi #P.B.D.
Yorumlar (0)
10
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18