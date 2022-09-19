Koç Lisesi’ne P.B.D. imzası

Vehbi Koç Vakfı tarafından ve Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumları arasında gösterilen Koç Okulu, ahşap işleri için P.B.D.’yi tercih etti.

Okulun İstanbul’da inşa ettiği yeni lise binasının tüm ahşap işlerine Bursa’da Kayapa OSB’de faaliyet P.B.D. imza attı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan P.B.D. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, firma olarak 25 yıldır Koç Grubu’nun tedarikçisi olduklarına değinerek, yeni yapılan okulda da hem bina hem de dersliklerde ahşap işlerini yaptıklarını söyledi. Toy, “Bu projede bizlere çalışma imkanı veren Koç topluluğuna teşekkür ediyorum” dedi.