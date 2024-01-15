Kış tatili doğanın kalbinde

Swissôtel Uludağ Bursa, tüm aileyi beden ve zihin sağlığını iyileştiren, stresi azaltan ve sakinleştiren doğasıyla bağ kurmaya davet ediyor. Bursa Orman Okulu iş birliğiyle cuma, cumartesi ve pazar günleri çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapan Swissôtel Uludağ Bursa, duyu ve çamur atölyelerinden denge oyunlarına, boyama ve baskı workshop’larından ormanda hazine avına eğlence dolu bir tatil programı sunuyor. Kayak tutkunları zirvede pistlerin tadını çıkarırken, yeni başlayan yetişkin ve çocuklar otele ait baby lift’te deneyimli hocalar eşliğinde ders fırsatından yararlanıyor.