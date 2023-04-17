KCS Dış Ticaret’ten, Cezayir çıkarması

Koçaslanlar Holding kuruluşu olan ve tescillenmiş kendi markası olan PAKCS ile 10 bin kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malze­melerini bünyesinde bulunduran KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası paza­rında Akdeniz Bölgesi’nin en büyük tica­ret fuarlarından biri olan Equip Auto Algeria’ya katılım sağladı. KCS Dış Tica­ret Genel Müdürü Murat Turhan, fuar hedefleri ve fuardan elde ettikleri kaza­nımlar hakkında konuştu.

Tarhan, “Fuar öncesi ilk kez katılım sağladığımız Cezayir fuarının, PAKCS’ın Kuzey Afrika merkezli gelişimi için en güzel başlangıç noktası olacağı kanaa­tine sahiptik” dedi.