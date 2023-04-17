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KCS Dış Ticaret’ten, Cezayir çıkarması
Şirketler 17.04.2023, 23:38
Koçaslanlar Holding kuruluşu olan ve tescillenmiş kendi markası olan PAKCS ile 10 bin kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulunduran KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ticaret fuarlarından biri olan Equip Auto Algeria’ya katılım sağladı. KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, fuar hedefleri ve fuardan elde ettikleri kazanımlar hakkında konuştu.
Tarhan, “Fuar öncesi ilk kez katılım sağladığımız Cezayir fuarının, PAKCS’ın Kuzey Afrika merkezli gelişimi için en güzel başlangıç noktası olacağı kanaatine sahiptik” dedi.
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