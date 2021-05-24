Kayra dünyayı takip ediyor

1996 yılında lokanta olarak hizmete başlayan ve aile şirketi olmanın verdiği dayanışma kültürüyle kısa sürede emin adımlarla büyüyen Kayra Yemek, 1999 yılında catering sektörüne adım attı. 2019 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni üretim tesisine taşınan firma, sürekli gelişim politikası ve yaptığı teknolojik yatırımlarla her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Pandemiye rağmen yatırımlarını hız kesmeden sürdüren firma, yenilediği araç filosuyla müşterilerine günlük olarak hizmet veriyor. Yerinde üretim ve taşıma yemeğin yanı sıra dondurulmuş gıda ve soslarla hem Türkiye geneline hem de yurtdışına satış yapmayı amaçlayan Kayra Yemek, bünyesinde kurduğu KayFood markası ile ilk etapta AB ülkeleri ve ABD’ye ihracat yapmayı hedefliyor.

Başarının Formülü: Gıda Güvenliği ve Personel Memnuniyeti

Kayra Yemek’in çeyrek asrı aşan başarısı ve yeni yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal, firma olarak başarılarının altında yatan en önemli sebeplerin gıda güvenliğine gösterdikleri hassasiyet ve çalışan memnuniyeti olduğunu vurguladı.“Gıda güvenliği olmazsa olmazımız” diyen Kurdal, “Yazdığımız kalite politikalarını harfiyen uyguluyoruz. Mutfağımıza, son kullanma tarihinin yarı ömrünü bir gün dahi geçen ürün giremez. Eğer o politikanın dışına çıkan bir tedarikçimiz varsa, çalışmamız mümkün olmuyor. Kalite politikamızı bu şekilde belirledik ve bunu harfiyen uyguluyoruz. Bu konuya verdiğimiz hassasiyet doğrultusunda gıda mühendisi ve gıda teknikeri arkadaşlarımızla denetimlerimizi sağlıyoruz. Aynı zamanda bağımsız denetçiler tarafından da denetleniyoruz” dedi.

“Yapay Zeka Mutfağa Girdi”

Pandemiyle birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği kurallara birebir uyduklarının altını çizen Kurdal, gıda güvenliği, hijyen ve Covid-19 tedbirlerine uymak adına fabrikalarında yapay zekaya dayalı bir takip sistemi kullanmaya başladıklarını dile getirdi. Kurdal, “Ar-Ge’ye ve teknolojik gelişmelere her zaman önem verdik. Bunu hem işimizi kolaylaştırmak hem de global anlamda günceli yakalamak adına yapıyoruz. Mutfağımızda kullandığımız bu sistem sayesinde maskesini takmayan veya tedbirini almayan personelimizi anında tespit edebiliyoruz. Bu sistemi ileride personel verimliliğini artırmak için de kullanmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



Pandemi ihracat hayaline hız verdi

Kayra Yemek’in Kayfood markasıyla yönünü ihracata çevirdiğini kaydeden Tayfun Kurdal, “Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte gelen kapanma sürecinde üretimlerimizde düşüşler oldu ancak 2020 Haziran’ında fabrikaların açılmasıyla birlikte yine eski seviyeleri yakaladık. Böyle dönemlerde hızlı ve doğru aksiyon almanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaşadığımız süreç, paketli gıdaların ön plana çıktığı bir dönem oldu. Biz de halihazırda üzerinde çalıştığımız sos ve dondurulmuş gıda yatırımlarımıza hız verdik. KayFood markamız ile yıllardır hayalini kurduğumuz bir işe başlamış olduk. Şuan ulusal çaptaki perakende market zincirlerinin de tedarikçisi olduk. Dubai’den ilk siparişimizi aldık. Amacımız Kayra lezzetlerini hem yurtiçinde hem de yurtdışına ulaştırmak” diye konuştu.

Yeni yatırımlar yolda…

Yeni kuracakları makine parkuruyla ilk etapta 20’den fazla sosu üretmeye hazırlandıklarını kaydeden Kurdal, “KayFood’a bağlı Dream Sos markamızı oluşturduk. Makine yatırımlarımızın yanı sıra uluslararası geçerliliği olan BRC Belgesi’ne de başvurumuzu yaptık. Sektörümüzde, bu belgeye sahip olan ilk firma olacağız. Eğer bu yatırımımız, hayal ettiğimiz gibi büyürse, Karacabey’deki Sütaş fabrikasının karşısına yeni bir tesis kurmayı planlıyoruz” dedi.