Kartlı sistemlere alternatif çözüm

Girişimcilere yenilikçi iş modelleri üretimi aşamasında önemli destekler sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) hayata geçirdiği BİGG4tech Konsorsiyumu ULUKOZA Programı sayesinde hayallerini gerçekleştirmeye başlayan girişimi Enes Çakar, ‘Temassız Parmak İzi Okuma Teknolojisi’ ile kartlı sistemlere karşı alternatif geliştirdi. ULUTEK Teknopark Kuluçka Merkezi’nde şirketleşen TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Uygulayıcı Kuruluşu BiGG4tech Projesi kapsamında ULUKOZA Programı’na dahil olarak temassız parmak izi okuma teknolojisi ile güvenliği üst düzeye çıkarırken, hız ve hijyen gibi konularda büyük avantajlar sağlamayı amaçlıyor. Girişimci Enes Çakar, TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında aldığı 200 bin TL hibe ile geliştirdiği temassız parmak izi okuma sistemiyle güvenlik, hız ve hijyen konularında kullanıcılara yeni imkanlar sunmayı amaçladığını dile getirdi. Öncelikli olarak giriş-çıkış sistemleri için teknolojiyi geliştirdiğini belirten Çakar, “Birçok tesiste parmak izi okuma sistemleri kullanılıyor. Özellikle pandemi süreciyle birlikte bu sistemlerin yetersiz ve sağlıksız olduğunu gözlemledik. Geliştirdiğimiz temassız sistem sayesinde güvenlik, hız ve hijyen konularında yeni bir konfor yaratacağız. Daha sonrasında sistemimizi geliştirerek kredi kartı, kimlik kartları gibi kartların kullanımını da hayatımızdan çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.