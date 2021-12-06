Karsan’ın tercihi Limadem Elektrik



Yapacağı toplam 210 milyon TL’lik yatırımla 2022 sonundan itibaren yıllık 55 bin adetlik Megane Sedan üretim kapasitesine sahip olacak Karsan’ın yeni yatırım alanlarının kuvvet tesisatı, aydınlatma tesisatı, busbar tesisatı, kablo kanal tesisatı, makine kurulumu ve devreye alma mühendislik hizmeti işleri LimaDEM Elektrik imzasını taşıyacak.LimaDEM Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ağırlıklı olmak üzere organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, otel, hastane, iş ve alışveriş merkezlerinin elektrik projelerinin yapımını ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Faaliyet alanlarında Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve çevresinde birçok önemli projeye imza attıklarını belirten Karabiber, son olarak Karsan’ın Megane projesinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Karabiber, halihazırda 15’e yakın endüstriyel tesiste yatırım projelerinin devam ettiğini dile getirerek, “Karsan projesi LimaDEM için bir dönüm noktası olacak. Karsan’ın Renault Megane Sedan için yapacağı yeni yatırımın kuvvet tesisatı, aydınlatma tesisatı, busbar tesisatı, kablo kanal tesisatı, makine kurulumu ve devreye alma mühendislik hizmeti işlerini LimaDEM Elektrik olarak biz gerçekleştireceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu büyük projeyi de başarıyla tamamlayacağız” dedi. LimaDEM Elektrik’in hedeflerinden de bahseden Olgun Karabiber, “Enerji sektöründe güvenilir, hızlı çözümler üretme ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlama anlayışı ile hizmet veriyoruz. Gün geçtikçe kıymetlenen enerji konusunda her türlü teknolojiyi, bilimi, etkili ve verimli kullanarak tüketicinin, kurum ve kuruluşların kullanımına yönelik, yaratıcı ve verimli çözümler üretiyor ve uyguluyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren endüstriyel yapılardaki büyük projelere, uygulamalara imza atan, paydaşlarının memnuniyetini her şeyden üstte tutan yenilikçi ve yaratıcı bir kuruluş olarak başarı zincirimize yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

