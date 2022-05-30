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Kadın kooperatiflerine enerji tasarrufu anlatıldı
Uludağ Elektrik, Enerji Danışmanım Projesi kapsamında hanelerde ve küçük işletmelerde başlattığı enerji tasarrufu ve verimliliği bilinçlendirmesine Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve kadın kooperatifleriyle devam etti.
Şirketler 30.05.2022, 23:06
Kadınlardan oluşan bir topluluğa enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgiler aktaran şirket, sürdürülebilir bir dünya için enerjinin önemi ve hane içi elektrikli cihaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle daha önce kadın muhtarlara tasarrufu anlatan şirket, bu sefer de kadın kooperatiflerine bilgi aktardı.
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