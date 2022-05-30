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Kadın kooperatiflerine enerji tasarrufu anlatıldı

Uludağ Elektrik, Enerji Danışma­nım Projesi kapsamında hane­lerde ve küçük işletmelerde başlattığı enerji tasarrufu ve verimliliği bilinçlendirmesine Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve kadın kooperatifle­riyle devam etti.

Şirketler 30.05.2022, 23:06
Kadın kooperatiflerine enerji tasarrufu anlatıldı

Kadınlardan oluşan bir topluluğa enerji tasarrufu ve verimliliği konu­sunda bilgiler aktaran şirket, sürdürü­lebilir bir dünya için enerjinin önemi ve hane içi elektrikli cihaz kullanı­mında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle daha önce kadın muhtarlara tasarrufu anlatan şirket, bu sefer de kadın kooperatiflerine bilgi aktardı.

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