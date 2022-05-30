Kadın kooperatiflerine enerji tasarrufu anlatıldı

Kadınlardan oluşan bir topluluğa enerji tasarrufu ve verimliliği konu­sunda bilgiler aktaran şirket, sürdürü­lebilir bir dünya için enerjinin önemi ve hane içi elektrikli cihaz kullanı­mında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle daha önce kadın muhtarlara tasarrufu anlatan şirket, bu sefer de kadın kooperatiflerine bilgi aktardı.