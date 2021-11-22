Jasmıne patısserıe 1 yaşında

Ürünleri Yeşilova Holding’in turizm kanadını temsil eden Holiday Inn Bursa City Centre’ın deneyimli şefleri tarafından hazırlanan ve Bursa’ya yeni bir tat katan Jasmine Patisserie, eşsiz lezzetleriyle mutlu anlara ortak olmaya devam ediyor. Jasmine Patisserie’nin kurucusu olan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova Bursalıların ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek “Pandemi döneminde yaptığımız fizibilite çalışmaları ile butik pastacılığa girme kararı aldık. Markamızın oluşturulma süreci hepimizin heyecan duyduğu bir andı. Bugün ise aynı heyecanı hissederek 1’nci yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Müşterilerinden gelen yorumların olumlu yönde olduğuna değinen Yeşilova “Pastacılık kolay gibi görünse de aslında çok ince işçiliği olan bir meslek. Müşterinizin talepleri doğrultusunda hareket etmeniz şart. Onların hayal ettiklerini somutlaştırarak hem göz hem de damak zevkine hitap etmek gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

