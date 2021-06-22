İşte Renault’un en iyileri

Başarılı tedarikçiler ödüllendirildi

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticislerinden Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın, iş birliği içinde çalıştığı tedarikçilerinin performansını takdir etmek ve daha da iyileşmesini teşvik etmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği “2020 Yılı Tedarikçi Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde, En İyi Satınalma Performans Ödülü, En İyi Sürdürülebilir Gelişim Ödülü, En İyi Hizmet Ödülü ve Pandemi Süreci En Etkin Destek Ödülü olmak üzere toplam 4 kategoride 8 şirkete ödül verildi.

Pandemi koşulları nedeniyle törene sadece Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, Oyak Renault Satınalma Direktörü Cenk Sermet ve ödül alan kuruluşların temsilciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, tedarikçilere pandemi dönemindeki özverili çalışmaları için teşekkür etti. Sektörün bir süre daha bu koşullarda çalışacağı öngörüsünde bulunan Dr. Aoun, “2021’de de çalışan sağlığına önem veren, zorlu üretim koşullarına en iyi adapte olan şirketler öne çıkıyor. Bu noktada, 50 yılı aşkın bilgi birikimi ile kazandığımız çevik ve esnek üretim kabiliyetimiz, fabrikamızın en büyük gücü olarak öne çıkarken yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri takip edebilen tedarikçilere olan ihtiyaç kendini daha fazla hissettiriyor. Tedarikçilerimizin de bu esnek üretim şartlarına uyum sağlayacakları konusundaki inancım ve güvenim tam” dedi.

Her yıl verilen Tedarikçi Başarı Ödülleri, bir yıl içerisinde Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü tarafından belirlenmiş olan kalite, maliyet, süre, geliştirme, yönetim ve sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşan şirketlere veriliyor.

Ödül alan kuruluşlar:

2020 En İyi Satınalma Performans Ödülü

TEFAS A.Ş

FARPLAS Otomotiv A.Ş.

COŞKUNÖZ Metal Form A.Ş

ODELO Otomotiv Aydınlatma A.Ş.

FAURECIA POLİFLEKS Otomotiv

2020 En İyi Sürdürülebilir Gelişim Ödülü

CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş

2020 En İyi Hizmet Ödülü

Mutlu Akü ve Malzeme A.Ş.

Pandemi Süreci En Etkin Destek Ödülü

Bursa Seyahat Birlik İnşaat