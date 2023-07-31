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Işıksoy’da arama kurtarma eğitimi
Bursa tekstil sektörünün köklü firmalarından olan Işıksoy Tekstil, üretim ve ihracatta sağladığı başarının yanı sıra çevreci üretim ve sosyal konularda imza attığı projelerle de alkış topluyor.
Şirketler 31.07.2023, 16:02
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından çalışanları arasında arama kurtarma faaliyetleri konusunda farkındalık uyandırmak isteyen şirket, bu konuda uzmanlardan eğitim aldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından Işıksoy Tekstil çalışanlarına AFAD Genel Arama Kurtarma Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitime, Işıksoy Tekstil çalışanları tarafından yoğun katılım oldu.
Firmadan yapılan açıklamada, “Güvenliğimiz ve bilinçli toplum için önemli bir adımı daha geride bıraktık. AFAD tarafından şirketimize uygulamalı olarak verilen Genel Arama Kurtarma Farkındalık Eğitimi’ni başarıyla tamamladık” ifadelerine yer verildi.
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