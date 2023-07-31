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Işıksoy’da arama kurtarma eğitimi

Bursa tekstil sektörünün köklü firmalarından olan Işıksoy Tekstil, üretim ve ihracatta sağladığı başarının yanı sıra çevreci üretim ve sosyal konularda imza attığı projelerle de alkış topluyor.

Şirketler 31.07.2023, 16:02
Işıksoy’da arama kurtarma eğitimi

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili­mizi etkileyen deprem felaketinin ar­dından çalışanları arasında arama kur­tarma faaliyetleri konusunda farkındalık uyandırmak isteyen şirket, bu konuda uzmanlardan eğitim aldı. İç­işleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yö­netimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tara­fından Işıksoy Tekstil çalışanlarına AFAD Genel Arama Kurtarma Farkın­dalık Eğitimi verildi. Eğitime, Işıksoy Tekstil çalışanları tarafından yoğun ka­tılım oldu.

Firmadan yapılan açıklamada, “Gü­venliğimiz ve bilinçli toplum için önemli bir adımı daha geride bıraktık. AFAD tarafından şirketimize uygula­malı olarak verilen Genel Arama Kur­tarma Farkındalık Eğitimi’ni başarıyla tamamladık” ifadelerine yer verildi.

#Işıksoy
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