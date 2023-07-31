Işıksoy’da arama kurtarma eğitimi

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili­mizi etkileyen deprem felaketinin ar­dından çalışanları arasında arama kur­tarma faaliyetleri konusunda farkındalık uyandırmak isteyen şirket, bu konuda uzmanlardan eğitim aldı. İç­işleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yö­netimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tara­fından Işıksoy Tekstil çalışanlarına AFAD Genel Arama Kurtarma Farkın­dalık Eğitimi verildi. Eğitime, Işıksoy Tekstil çalışanları tarafından yoğun ka­tılım oldu.

Firmadan yapılan açıklamada, “Gü­venliğimiz ve bilinçli toplum için önemli bir adımı daha geride bıraktık. AFAD tarafından şirketimize uygula­malı olarak verilen Genel Arama Kur­tarma Farkındalık Eğitimi’ni başarıyla tamamladık” ifadelerine yer verildi.