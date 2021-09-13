İş dünyasının çözüm ortağı Uray Sigorta 

Semih AYDIN

Orhan Holding bünyesinde 1997 kurulan Uray Sigorta, 2003 yılında yapılanmasının ardından faaliyetlerini günümüzdede sürdürüyor. Sanayi alanındaki tecrübesi, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve yatırımlarıyla Bursa’nın en önemli aracı kurumlarından biri olan Uray Sigorta, 2019 yılında İzmir’de açtığı şubesi ile hizmet ağını genişletti.

Profesyonel ve alanında uzman 36 kişilik ekibiyle sigortacılığın bütün alanlarında başarıyla hizmet veren firma, hizmet konseptlerinde fark yaratan U – Metot uygulamasıyla müşterilerine maksimum fayda sağlamayı hedefliyor. Uray Sigorta’nın kurulduğu günden itibaren odağın müşteri ve onların beklentileri olduğunu belirten Uray Sigorta Genel Müdürü Alper Pekmezcioğlu, “Sürekli fayda sağlayan bir çözüm ortağı olmayı hedefledik. Bunun için de hizmetlerimizin teminatı olan insan kaynağına, iletişim tekniklerine ve teknolojiye ciddi yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi. Firmanın, Orhan Holding çatısı altında sektöre adım atmasının kendilerine hacim, bilgi ve donanım anlamında önemli kazanımlar sağladığını dile getiren Pekmezcioğlu, otomotiv endüstrisindeki deneyimleri ve sektörün ihtiyaçları olan ürün sorumluluk sigortası alanındaki uzmanlıklarının Uray Sigorta’yı ülke genelinde tercih edilen bir konuma getirdiğini söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında etkin hizmet ağı

Şirket olarak hizmet alanlarını belirli bölge ile sınırlamayı tercih etmediklerinin altını çizen Alper Pekmezcioğlu, “Bursa ve İzmir’deki ofislerimizle, Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç duydukları hizmetleri sunuyoruz. Yurtdışında üretim ve faaliyette bulunan firmalarımızın risklerini yönetiyor, yatırımlarını sigortalıyoruz” diye konuştu.

U – Metot ile maksimum fayda

Uzman ve deneyimli kadroları ve sektörel deneyimleri ile tüm sigorta süreçlerinde hızlı ve etkin çözüm sunduklarını kaydeden Pekmezcioğlu, Uray Sigorta’nın U – Metot uygulaması ile fark yarattığını vurguladı. Bu uygulama ile müşterilerine maksimum fayda sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Pekmezcioğlu şunları söyledi:“U – Metot risklerin tanımlanmasında ve ihtiyaçların tespitinde önemli rol oynuyor. Müşterilerimizin sorumluluklarını, operasyonel, finansal ve çevresel risklerini analiz ediyoruz.

Elde ettiğimiz veriler çerçevesinde oluşturduğumuz stratejilerle riskin verebileceği zararların önüne geçmeyi ve olası krizlerin etkin şekilde yönetilmesini hedefliyoruz. Değerlendirmeler sonucunda müşterilerimizin risk ihtiyaçlar ile örtüşen teminat yapısı belirleyerek, fiyat ve şartları tanımlayan sigorta programını oluşturuyoruz.”

EFQM Modeli ile mükemmellik yolculuğu

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile 2018 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne adım atan Uray Sigorta’nın EFQM Mükemmellik Modeli ve Bursa Mükemmellik Ödülü süreci ve sağladığı kazanımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Uray Sigorta Genel Müdürü Alper Pekmezcioğlu, “EFQM Mükemmellik Modeli yolculuğumuzda kurum olarak mevcut konumumuzu değerlendirdik. Vizyon ve misyonumuzu gözden geçirerek gerekli güncellemeleri yaptık. Bizim için en önemli noktalardan biri gelişim ve değişimi sürdürülebilir kılmak. Model, bütünsel bakış açısı sağlayarak yönetim araç ve tekniklerini uyum içinde ve birbirini tamamlayıcı şekilde kullanma noktasında rehberlik etti. Şirketimizde uyguladığımız pek çok yönetim modelini bu süreçte tasarladık ve uygulamaya aldık. Bu noktada KalDer aracılığıyla ulusal ve global alanda pek çok veriye ulaşma imkan sağladık. Bu da gelişimimizde önemli oldu” ifadelerini kullandı.

