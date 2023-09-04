İntersam Etiket global marka olma yolunda

Kuruluşu 1998 yılına dayanan İntersam Etiket, Tezelli Ailesi tarafından 2006 yılında devralındıktan sonra vites yükseltti.

Volkan Tezelli ve Hakan Tezelli tarafın­dan yönetilen şirket, kaliteli üretim ve sağlam altyapısıyla yurt içindeki pazar payını her geçen gün artırırken, uluslararası pazarlarda söz sahibi olmayı hedef­liyor. Tezelli Ailesi olarak şirketi devraldıklarında firmanın al-sat ticareti yaptığını belirten firma sahiplerinden Volkan Te­zelli, 2006 yılında Demirtaş Organize Sanayi Bölge­si’ndeki (DOSAB) tesislerine taşınarak, firmayı üretim yapan bir konuma getirdik­lerini söyledi.

Bu tarihten sonra emin adımlarla büyümesini sürdüren İnter­sam Etiket, 2008 yılında DOSAB’da daha büyük bir fabrikaya, ardından da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) mevcut fabrikasına taşındı.