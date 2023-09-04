İntersam Etiket global marka olma yolunda
Sektöründe 24 yıllık tecrübeyle, üretim ve sanayinin olduğu her alanda hizmet veren İntersam’ın üretmiş olduğu etiketler Türkiye’de ve dünyada hemen hemen her sektörde kullanılıyor. Yüksek teknolojili makineleri ve sağlam üretim altyapısıyla dünya standartlarında hizmet sunan İntersam Etiket, uluslararası alanda söz sahibi olmayı hedefliyor.
Kuruluşu 1998 yılına dayanan İntersam Etiket, Tezelli Ailesi tarafından 2006 yılında devralındıktan sonra vites yükseltti.
Volkan Tezelli ve Hakan Tezelli tarafından yönetilen şirket, kaliteli üretim ve sağlam altyapısıyla yurt içindeki pazar payını her geçen gün artırırken, uluslararası pazarlarda söz sahibi olmayı hedefliyor. Tezelli Ailesi olarak şirketi devraldıklarında firmanın al-sat ticareti yaptığını belirten firma sahiplerinden Volkan Tezelli, 2006 yılında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSAB) tesislerine taşınarak, firmayı üretim yapan bir konuma getirdiklerini söyledi.
Bu tarihten sonra emin adımlarla büyümesini sürdüren İntersam Etiket, 2008 yılında DOSAB’da daha büyük bir fabrikaya, ardından da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) mevcut fabrikasına taşındı.