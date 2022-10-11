Hızlı ve kaliteli çözümler TŞT Yüzey İşlemleri’nde

Semih AYDIN

Bursa’da 2000 yılında aile şirketi olarak kurulan T.Ş.T. Lift Amortisör, 2014’te Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) fabrikasına taşınmasıyla beraber yüzey işlem kaplama alanına da adım attı.

10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarının 1.400 metrekaresini yüzey işlem prosesine ayırdıkları bilgisini veren T.Ş.T Lift Amortisör Dış Ticaret Müdürü Deniz Alagöz, 24 kişilik çalışan kadrosuyla, ayda 200 tonun üzerinde yüzey işlem üretimi yapıklarını kaydetti.

Savunmadan otomotive

Gerçekleştirdikleri yüzey işlem pro­sesleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Alagöz şunları kaydetti:

“Bölümümüzde nitrasyon, arcor, ok­sidasyon (siyahlaştırma) ve çinko iş­lemleri gerçekleştiriyoruz. Yıllık 2.500 ton kapasiteli tesisimiz ile birlikte ha­vacılık ve savunma sanayii de dahil ol­mak üzere otomotiv ve makine gibi önemli sektörlere yönelik özel, çevreye duyarlı, yüksek teknolojili üretim ger­çekleştiriyoruz.” T.Ş.T. Yüzey İşlemleri olarak kuruldukları günden bu yana müşterilerinin taleplerine cevap vere­bilmek adına sürekli iyileştirme yö­nünde adımlar attıklarını dile getiren Deniz Alagöz, kapasite artırımından la­boratuvar teknolojilerine, üretim hatla­rından insan ve çevre sağlığına kadar önemli yatırımlar ger­çekleştirdiklerini söyledi.

Öncelikleri­nin çevre ve insan sağlığını ko­ruyarak, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet vermek ol­duğunun altını çizen T.Ş.T. Lift Amortisör Dış Ticaret Müdürü Deniz Ala­göz, ISO 9001 – 14001 ile ISO/TS 16949 sertifikalarına sahip ol­dukları bilgisini verdi. Firma olarak Ar-Ge yatırımlarıyla geleceğe emin adım­larla ilerlemek istediklerini vurgulayan Alagöz, “Başta Makine Mühendisi Ka­dir Alp Alagöz önderliğinde gerçekleş­tirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız ve üre­tim verimliliğini artıracak otomasyon çözümleri, güneş enerjisi ve yenilene­bilir atık yönetimi yakın vadeli yatırım planlarımız arasında yer almakta” şek­linde konuştu.