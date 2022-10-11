Hızlı ve kaliteli çözümler TŞT Yüzey İşlemleri’nde
Amortisör üretiminde Bursa’nın deneyimli firmalarından olan T.Ş.T., 20 yılı aşkın deneyimini yüzey kap¬lama alanına da taşıdı. Firma bünyesinde faaliyete başlayan T.Ş.T. Yüzey İşlemleri, aylık 200 tonun üzerinde üretim kapasitesiyle insan ve çevre sağlığına en uygun üretimi gerçekleştiriyor.
Semih AYDIN
Bursa’da 2000 yılında aile şirketi olarak kurulan T.Ş.T. Lift Amortisör, 2014’te Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) fabrikasına taşınmasıyla beraber yüzey işlem kaplama alanına da adım attı.
10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarının 1.400 metrekaresini yüzey işlem prosesine ayırdıkları bilgisini veren T.Ş.T Lift Amortisör Dış Ticaret Müdürü Deniz Alagöz, 24 kişilik çalışan kadrosuyla, ayda 200 tonun üzerinde yüzey işlem üretimi yapıklarını kaydetti.
Savunmadan otomotive
Gerçekleştirdikleri yüzey işlem prosesleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Alagöz şunları kaydetti:
“Bölümümüzde nitrasyon, arcor, oksidasyon (siyahlaştırma) ve çinko işlemleri gerçekleştiriyoruz. Yıllık 2.500 ton kapasiteli tesisimiz ile birlikte havacılık ve savunma sanayii de dahil olmak üzere otomotiv ve makine gibi önemli sektörlere yönelik özel, çevreye duyarlı, yüksek teknolojili üretim gerçekleştiriyoruz.” T.Ş.T. Yüzey İşlemleri olarak kuruldukları günden bu yana müşterilerinin taleplerine cevap verebilmek adına sürekli iyileştirme yönünde adımlar attıklarını dile getiren Deniz Alagöz, kapasite artırımından laboratuvar teknolojilerine, üretim hatlarından insan ve çevre sağlığına kadar önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Önceliklerinin çevre ve insan sağlığını koruyarak, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet vermek olduğunun altını çizen T.Ş.T. Lift Amortisör Dış Ticaret Müdürü Deniz Alagöz, ISO 9001 – 14001 ile ISO/TS 16949 sertifikalarına sahip oldukları bilgisini verdi. Firma olarak Ar-Ge yatırımlarıyla geleceğe emin adımlarla ilerlemek istediklerini vurgulayan Alagöz, “Başta Makine Mühendisi Kadir Alp Alagöz önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız ve üretim verimliliğini artıracak otomasyon çözümleri, güneş enerjisi ve yenilenebilir atık yönetimi yakın vadeli yatırım planlarımız arasında yer almakta” şeklinde konuştu.
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