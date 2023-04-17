Hırdavat Home ailesi iftarda buluştu

Kurucu Ortağı Buğra Aydınlar’ın daveti ile 350’den fazla çözüm ortağı marka temsilcisi ve müşteri iftarda buluştu. Güvenilir ve kaliteli alışveriş anlayışı ile 27 yıldır hırdavat ve yapı malzemeleri sektöründe en çok tercih edilen isimlerden biri olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Recep Öztürk, “Üretim ve sanayi şehri Bursamız başta olmak üzere tüm Türkiye’de, hırdavat ve yapı malzemeleri alanında yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını bugün yüzlerce dostla bir araya gelerek alıyoruz. Bu serüvende biriktirdiğimiz insanlar tüm kazançlardan daha değerli. Bu nedenle Hırdavat Home olarak yeni girişimlerimizi de hayata geçirirken dostlarımızla bir arada olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

“Güvenilir yapılar inşa edeceğiz”

Hırdavat Home’un yeni girişimi Turkay İnşaatı, iş çevresine ve kamuoyuna Kurucu Ortak İnşaat Mühendisi Buğra Aydınlar duyurdu. 1996 yılından beri hizmet alanını hızla genişleten ve hırdavat sektöründe Recep Öztürk Hırdavat, Uludağ Kaynak A.Ş., Bursa Hırdavat A.Ş. ve Hırdavat Home markalarıyla gücünü kanıtlamış olan sektör lideri ile inşaat alanındaki tecrübelerini birleştirerek Turkay İnşaat’ı hayata geçirdiklerini vurguladı. Yapı malzemeleri ile birlikte inşaat sektörünün her aşamasında kazandıkları tecrübeleri, doğru kaynak kullanımı ile yeni projelere aktarmak istediklerinin altını çizen Aydınlar, “Hedefimiz kalite ve değerlerimizden asla taviz vermeyerek güvenilir yapılar inşa etmek. Sağladığımız doğru kaynak kullanımıyla çözüm ortağı olduğumuz markalarımıza ömürlük yapılar inşa etmek istiyoruz. Endüstriyel sanayi yapıları, fabrika inşaatları konusundaki tecrübemizi de Turkay İnşaat ile değerli müşterilerimize sunacağız” dedi.

Turkay İnşaat Kurucu Ortakları Buğra Aydınlar ve Recep Öztürk, geleneksel iftar programına katılan ve yeni girişimlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm çözüm ortaklarına teşekkür etti.