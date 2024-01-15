HİB’nin ilk üyelerinden NATILLUS ile eğitim turizmi

Eğitim sektörü ile çıktığı yolculukta farklı sektörlerde yaptığı şirket yatırımları ile büyümesini sürdüren SEVA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, hizmet ihracatı alanında eğitim turizminin önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Seva Holding bünyesinde eğitim turizmine verilen önemle 10 yıl önce bir ilke imza atarak kurulan NATILLUS, her yıl binlerce öğrenciyi Bursa’da ağırlıyor. 5 kıtada, 85 ülkede ve toplam 600 acentesi ile dünya genelinde hizmet veren NATILLUS, Peru’dan Güney Kore’ye kadar olan büyük bir coğrafyadan 8-18 yaş grubu aralığındaki öğrencileri her yıl ülkemize yaz kamplarına getirerek katma değeri yüksek bir “yerinde ihracat” gerçekleştiriyor.

Şahinkaya, “Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk üyelerinden biri olan NATILLUS’un en önemli amaçlarından biri ülkemizin cari açığına pozitif katkı sağlamak ve ülkemizin tanıtımının yapılmasında gönüllü elçi olmaktır. Hizmet ihracatı alanında eğitim turizmi SEVA Holding için önemli bir rol üstleniyor. Bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde daha büyük kitlelere erişildiğinde ülkeye çok ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.