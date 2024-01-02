Heimtextile Fuar’ında 2024 koleksiyonunu tanıtacak

﻿Zorlu Tekstil, 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya Frankfurt’ta gerçekleştirilecek Heimtextile Fuarın’da, TAÇ ve Valeron markalarının yenilikçi 2024 koleksiyonlarının yanı sıra Disney Home lisanslı ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

247 metrekare alanda kurulacak olan stantta; trendleri yansıtan sürdürülebilir yenilikçi ürünleriyle ev tekstili modasını belirleyen öncü marka Taç’ın perde grubu ve lisanslı ürünleri yer alacak. Ayrıca sürdürülebilir ürünler konusunda sektöre rol model Taç, sürdürülebilir ürünleri; Reborn Nevresim Takımları, Veggie Dye, Hemp, Lyocell, Bamboo nevresimler ve biodegredable polyester perdeler ve geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilen, Recycle Cotton, Agraloop, Renewcell, Refibra nevresimler ve Recycle Polyester perdeler de yer alacak. İlk olarak Avrupa tekstil pazarında adını duyuran, koleksiyonlarını dünya çapında, başta Avrupa olmak üzere 40’a yakın ülkede 200’ü aşkın noktada piyasaya ürün sunan Valeron’nun yeni koleksiyonun en trend tasarımları da fuarda yer alacak.