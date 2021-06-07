Hayat Sağlık Vakfı geleceği aydınlatıyor

Türkiye Hayat Sağlık Vakfı tarafından Fadıl İlköğretim Okuluna yaptırılan kütüphane hizmete açıldı. Birçok sosyal yardıma imza atan vakfın yapmış olduğu bu çalışma öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı. Orhaneli Fadıl Mahallesi’nde pandemi kuralları çerçevesinde Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Özkul ev sahipliğinde gerçekleşen kütüphane açılış törenine; Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yetkilileri olmak üzere köylüler ve öğrenciler katıldı.



