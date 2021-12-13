‘Hatıra Ormanı’ ile geleceğe katkı koydular

Çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyen firma, Nilüfer ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi’ndeki 2.5 dönümlük alana; akça ağaç, çınar ağacı ve ıhlamur ağacı dikerek hatıra ormanı kurdu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, yarınlara daha yaşanılabilir bir dünya bırakma amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bayram, geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma hedefinde olduklarını ifade ederek, “Sektörümüzde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızın yanında, sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da adımızdan söz ettiriyoruz. Çevremizin ve dünyamızın sürdürülebilirliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu doğrultuda ‘Geleceğe Yeşil İzler Hatıra Ormanımızı’ oluşturduk” dedi. Nilüfer Belediyesi iş birliği ile hareket ettiklerini ifade eden Bayram, hatıra ormanını sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini kaydetti. Hatıra ormanı projesiyle, yarınlara daha yeşil bir dünya bırakma hedefine bir adım daha yaklaştıklarını dile getiren Bayram, “Hatıra ormanımızın ilk ağaçlarını toprakla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmek bizim için gurur verici. Bu ormanın hayata geçmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederiz. Ormanlarımızın hepimize nefes olmasını umuyoruz” diye konuştu.Bayram, doğaya ve hayata değer katan projelere imza atmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

