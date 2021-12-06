HasTavuk, Abu Dhabi’de beğeni topladı

Küresel salgın sebebiyle ertelenen fuar, yüz yüze görüşme ve iş yapma imkanı sağlamasının yanında dünyada ki tarım ve hayvancılık sektörü profesyonellerini güvenli bir ortamda bir araya getirdi. Deneyimleri ve yenilikleri ile birçok endüstri liderini bünyesine katan, yeni teknolojilerin ve pazar trendlerinin paylaşıldığı fuarda, yaklaşık 500 şirket ürünlerini sergiledi. VIV MEA 2021, 17 bin 500 metrekare brüt alan ve 8 binin üzerinde ziyaretçi ile salgın sürecinde en etkili fuarlardan biri oldu.

HasTavuk Civciv Genel Müdürü Müfit Yavuz, “Daha önce ziyaretçi olarak geldiğimiz, VIV MEA fuarına geçen yıl katılım göstermek için hazırlıklarımızı yapmış ancak salgın sebebiyle fuar ertelenmişti. Bu yıl ilk kez katıldık ve deneyimleyerek değerlendirme şansı bulduk” dedi.

