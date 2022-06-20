GES’te güvenilir çözüm Sunvital Enerji’de
Firmanın rekabet gücünü artırmasının yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği ile mümkün olacağının altını çizen Sunvital Enerji kurucu ortağı Murat Kılıç, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da GES projelerinde işletme sayımızı ve ciromuzu artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe, pek çok yönden kazanmak ve kazandırmak, doğaya uyumlanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke ve gezegen bırakmak, üretim maliyetlerini düşürerek rekabetçi firmalara kendi pazarlarında destek olmak amacıyla Murat Kılıç ve Oğuz Toraman ortaklığı ile kurulan Sunvital Enerji, 2013 yılından bugüne gelişerek faaliyetlerini sürdürüyor. 500 metrekare kapalı alanda montaj ekipleri hariç 8 personeli ile hizmet veren firmanın ana faaliyet alanları arasında çatı üzeri ve arazi güneş enerji santrallerinin kurulumunun yanı sıra bu kurulumlar için danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, yasal izinlerin alınması, gerekli hallerde GES’ler için bakım ve onarım hizmetleri yer alıyor. Güneş Enerji Santrallerinin (GES) projelendirilmesi, danışmanlık, kurulum, işletme ve satış sonrası hizmetleri alanında faaliyet gösteren Sunvital Elektrik’in kurucu ortaklarından Kılıç, “Kurulduğumuz yıldan bugüne 100’den fazla projeye imza attık. Güneş enerjisi konusunda ısrarla çalışmalarımızı sürdürdük. Tecrübemiz en büyük gücümüz olmaya devam ediyor. Güçlü olduğumuz noktalardan bir diğeri ise aynı montaj ekibimiz ile 8 yıldır kurulumlara devam etmemizdir. Bu bakımdan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da GES projelerinde işletme sayımızı ve ciromuzu artırmayı hedefliyoruz” diyor.
Dev firmaların enerjisi Sunvital’den
Çatı üzeri ve arazi güneş enerji santrallerinin kurulumunda Türkiye’nin önde gelen firmalarından Sunvital Enerji imzası yer alıyor. Karacabey’de bulunan Nestlé Health Science fabrikasının çatı GES projesini hayata geçiren Sunvital Enerji, her sektör, her sektörden kurumlara Türkiye’nin pek çok şehrinde farklı yapıların GES projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.