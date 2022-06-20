GES’te güvenilir çözüm Sunvital Enerji’de

Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe, pek çok yönden kazanmak ve kazandırmak, doğaya uyumlanarak gele­cek nesillere yaşa­nabilir bir ülke ve gezegen bırakmak, üretim maliyetle­rini düşürerek reka­betçi firmalara kendi pazarlarında destek olmak ama­cıyla Murat Kılıç ve Oğuz Toraman ortaklığı ile kurulan Sun­vital Enerji, 2013 yılından bugüne geli­şerek faaliyetlerini sürdürüyor. 500 metrekare kapalı alanda montaj ekip­leri hariç 8 personeli ile hizmet veren fir­manın ana faaliyet alanları arasında çatı üzeri ve arazi güneş enerji santralle­rinin kurulumunun yanı sıra bu kuru­lumlar için danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, yasal izinlerin alınması, ge­rekli hallerde GES’ler için bakım ve ona­rım hizmetleri yer alıyor. Güneş Enerji Santrallerinin (GES) projelendirilmesi, danışmanlık, kurulum, işletme ve satış sonrası hizmetleri alanında faaliyet gös­teren Sunvital Elektrik’in kurucu ortakla­rından Kılıç, “Kurulduğumuz yıldan bu­güne 100’den fazla projeye imza attık. Güneş enerjisi konusunda ısrarla çalış­malarımızı sürdürdük. Tecrübemiz en büyük gü­cümüz olmaya devam ediyor. Güçlü olduğumuz noktalardan bir diğeri ise aynı montaj ekibimiz ile 8 yıldır kurulumlara devam etmemizdir. Bu bakımdan geçen yıl ol­duğu gibi bu yıl da GES projelerinde işletme sayımızı ve ciro­muzu artırmayı hedefliyoruz” diyor.

Dev firmaların enerjisi Sunvital’den

Çatı üzeri ve arazi güneş enerji sant­rallerinin kurulumunda Türkiye’nin önde gelen firmalarından Sunvital Enerji imzası yer alıyor. Karacabey’de bulunan Nestlé Health Science fabrika­sının çatı GES projesini hayata geçiren Sunvital Enerji, her sektör, her sektör­den kurumlara Türkiye’nin pek çok şeh­rinde farklı yapıların GES projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.