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GES’te güvenilir çözüm Sunvital Enerji’de

Firmanın rekabet gücünü artırmasının yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği ile mümkün olacağının altını çizen Sunvital Enerji kurucu ortağı Murat Kılıç, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da GES projelerinde işletme sayımızı ve ciromuzu artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketler 20.06.2022, 22:37
GES’te güvenilir çözüm Sunvital Enerji’de

Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe, pek çok yönden kazanmak ve kazandırmak, doğaya uyumlanarak gele­cek nesillere yaşa­nabilir bir ülke ve gezegen bırakmak, üretim maliyetle­rini düşürerek reka­betçi firmalara kendi pazarlarında destek olmak ama­cıyla Murat Kılıç ve Oğuz Toraman ortaklığı ile kurulan Sun­vital Enerji, 2013 yılından bugüne geli­şerek faaliyetlerini sürdürüyor. 500 metrekare kapalı alanda montaj ekip­leri hariç 8 personeli ile hizmet veren fir­manın ana faaliyet alanları arasında çatı üzeri ve arazi güneş enerji santralle­rinin kurulumunun yanı sıra bu kuru­lumlar için danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, yasal izinlerin alınması, ge­rekli hallerde GES’ler için bakım ve ona­rım hizmetleri yer alıyor. Güneş Enerji Santrallerinin (GES) projelendirilmesi, danışmanlık, kurulum, işletme ve satış sonrası hizmetleri alanında faaliyet gös­teren Sunvital Elektrik’in kurucu ortakla­rından Kılıç, “Kurulduğumuz yıldan bu­güne 100’den fazla projeye imza attık. Güneş enerjisi konusunda ısrarla çalış­malarımızı sürdürdük. Tecrübemiz en büyük gü­cümüz olmaya devam ediyor. Güçlü olduğumuz noktalardan bir diğeri ise aynı montaj ekibimiz ile 8 yıldır kurulumlara devam etmemizdir. Bu bakımdan geçen yıl ol­duğu gibi bu yıl da GES projelerinde işletme sayımızı ve ciro­muzu artırmayı hedefliyoruz” diyor.

Dev firmaların enerjisi Sunvital’den

Çatı üzeri ve arazi güneş enerji sant­rallerinin kurulumunda Türkiye’nin önde gelen firmalarından Sunvital Enerji imzası yer alıyor. Karacabey’de bulunan Nestlé Health Science fabrika­sının çatı GES projesini hayata geçiren Sunvital Enerji, her sektör, her sektör­den kurumlara Türkiye’nin pek çok şeh­rinde farklı yapıların GES projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

#GES #Sunvital Enerji
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