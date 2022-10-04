Geleceğin mühendisleri Loyalmak’ta yetişecek

Metal işleme endüstrisine uygun maliyetli teknolojik ürünler de sunan LoyalMak, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geleceğin mühendislerine de kapılarını açarak eğitimlerine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda BUÜ ile LoyalMak arasındaki işbirliği protokolü, BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ile LoyalMak Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yalçın tarafından imzalandı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Eğitim aşamasındayken stajlarını yapan öğrencilerimiz, öğrendiklerini uygulama imkanı yakalıyor. Böylece sektörlerini görerek, işin içinde olarak kariyer basamaklarını tırmanmaya başlıyorlar. Bu noktada biz de sektöre hazır mühendisleri mezun etmeye gayret gösteriyoruz. Bunun için destek veren ve katkıda bulunan LoyalMak’a da teşekkür ediyoruz” dedi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan LoyalMak Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yalçın da, önceliklerinin ülke ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürünler imal etmek olduğunu ifade etti. Yalçın, üniversitelerin mühendislik ile makine üretim sektörüne yönelik eğitimler veren bölümleriyle işbirliği yapmayı ve sektöre nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yalçın sözlerinin devamında, “Bizim sanayiciler olarak ileri teknolojik ürünlerde gelişimimizi daha hızlı hale getirecek üniversite-sanayi işbirliğine ihtiyacımız var. LoyalMak olarak biz bu işbirliğine büyük önem veriyoruz. Mühendislik Fakültesi’nde bulunan laboratuvarın dizaynına destekte bulunduk, eksikleri varsa yine katkı koymaktan mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.