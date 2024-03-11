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FPX Sheraton otel açıldı

Marriott International ile Uludağ ikinci gelişim bölgesindeki yeni otel projesi yatırımını duyuran Ardeniz Holding, bu kez dünyanın ilk FPX by Sheraton otelini Bursa’da açtı.

Şirketler 11.03.2024, 22:01
FPX Sheraton otel açıldı

Otelin dünyadaki ilk FPX by Sheraton olması sebebiyle Marriott International’ın Uluslararası Otel Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Lehnert’in katılımıyla bir tören düzenlendi.

Ardeniz Holding’in yatırımlarından biri olan ve Bursa Görükle’de bulunan Trio Yaşam Merkezi’nde hizmet vermeye başlayan FPX by Sheraton, iş ve eğlence için seyahat eden tüm misafirlere doğru fiyat politikasıyla temiz, konforlu ve pratik bir konaklama sunmayı hedefliyor.

#FPX Sheraton otel
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