Eyrice Diş Orhaneli’de yüzleri güldürdü
Uzman ekibi, ağız ve diş sağlığı alanlarında A’dan Z’ye tüm branş ve aşamaları tek çatı altında buluşturan Özel Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla anlamlı bir etkinliğe imza etti.
Tam kapsamlı ve kaliteli çözümleriyle kısa sürede Bursalıların gözdesi haline gelen Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Eyrice ADSM, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Demirci Şehir Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerine ücretsiz diş muayenesi yaparak, diş sağlığı eğitimi verdi.
Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Genel Müdürü Kürşad Behman Eyrice, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların geleceğe güler yüzlerle bakmasını istiyoruz. Bunun içinde onların sağlıklı dişlere sahip olmaları için üzerimize düşen görevi yerine getirmek istedik. Orhaneli’deki öğrencilerimizle bir araya gelerek onların diş muayenelerini yaptık ve ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencilerimize eğitimler verdik. İlerleyen süreçte bu tip sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz” dedi.
2022 – 2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlar ve başarılar getirmesini dileyen Kürşad Eyrice sözlerini şöyle tamamladı: “Bu etkinliğe imza atmamızı sağlayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır’a ve Okul Müdürümüzü Mustafa Arslan Aygün’e teşekkür ederiz.”