Eyrice Diş Orhaneli’de yüzleri güldürdü

Tam kapsamlı ve kali­teli çözümleriyle kısa sürede Bursalıların gözdesi haline gelen Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), yüzleri gülümset­meye devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte an­lamlı bir sosyal sorumlu­luk projesine imza atan Ey­rice ADSM, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki De­mirci Şehir Himmet Aydın İlk ve Ortaoku­lu’ndaki öğrencilerine ücretsiz diş muaye­nesi yaparak, diş sağlığı eğitimi verdi.

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ey­rice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Genel Mü­dürü Kürşad Behman Eyrice, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların geleceğe güler yüzlerle bakmasını istiyoruz. Bunun içinde onların sağlıklı dişlere sahip olmaları için üzerimize düşen görevi yerine getirmek is­tedik. Orhaneli’deki öğrencilerimizle bir araya gelerek onların diş muayenelerini yaptık ve ağız ve diş sağlığı konusunda öğ­rencilerimize eğitimler verdik. İlerleyen sü­reçte bu tip sosyal sorumluluk projeleri­mize devam edeceğiz” dedi.

2022 – 2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlar ve başarılar getirme­sini dileyen Kürşad Eyrice sözlerini şöyle tamamladı: “Bu etkinliğe imza atmamızı sağlayan Bursa İl Milli Eğitim Müdür­lüğü’ne, Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır’a ve Okul Müdürümüzü Mustafa Arslan Aygün’e teşekkür ederiz.”