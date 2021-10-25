Evinoks Milano’da yenilikleri sergiledi

Çok fonksiyonlu, verimli, uzun ömürlü, farklı, estetik, kaliteli ve müşteri odaklı yenilikçi yaşam tarzı ön planda tutan yaklaşımıyla birçok ünlü turistik tesisleri ve dünyanın otel grupları tarafından tercih edilen Evinoks, ürünleriyle dünyaca ünlü HostMilano Fuarı’nda da göz doldurdu.Firmanın sektöründe getirdiği yenilikler HostMilano 2021 Fuarı’na katılan ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Firmanın fuarda sergilediği ürün hakkında bilgilendirmelerde bulunan Evinoks Yönetim Kurulu Başkanı N. Coşkun İrfan, “Bu ürünümüzde kullandığımız dijital ekranlar sayesinde misafirler tüm sıcak-soğuk yiyeceklerin resimlerini, yemeklerin içeriklerini, alerjenlerini ve yağ-kalori değerlerini öğrenebiliyor. Böylelikle insanlar ne tüketeceklerini öğrenerek, bilinçli bir şekilde beslenmelerini gerçekleştirebiliyor” dedi.

