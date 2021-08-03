Ermaksan’dan ihracata dev katkı

Yerli ve milli üretimiyle sektörün öncüsü oluyor

‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan, son teknoloji ile ürettiği yerli ve milli makineleriyle, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Ermaksan; Makine İhracatçıları Birliği tarafından pandemi koşullarında zorlu geçen 2020 yılında, takım tezgâhları (şekillendirme) ve aksamları ürün grubunda en çok ihracat yapan 5 firma arasında gösterilerek, önemli bir başarıya daha imzasını attı.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), 2020 yılında Türkiye’nin 17,1 milyar dolar makine ihraç ettiğini açıklarken, sektörün en büyük oyuncularından Ermaksan da bu başarının mimarlarından biri oldu. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ermaksan’ı gösterdiği yüksek performanstan dolayı kutlarken, ülke ekonomisine değer katan performansından dolayı şirkete tebrik plaketi gönderdi.

Sürdürülebilir başarı vurgusu

“Dünyayı etkileyen zorlu pandemi koşullarına rağmen şirket olarak, 2020 yılında gösterdiğimiz başarılı performanstan ve ülkemize sağladığımız yüksek katma değerden dolayı çok mutlu ve gururluyuz” diyen Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Pandemiden kaynaklı tüm zorluklara rağmen Ermaksan olarak, 2020 yılını hedef açısından iyi bir şekilde tamamladık. 2021 ve sonrasında da özellikle teknoloji geliştirme odaklı ilerlemeye devam edeceğiz. Sac işleme makineleri imalatı, yüksek güçlü lazer ışın kaynağı imalatı, 3D metal eklemeli imalat makineleri, titanyum tozu imalatı, yarı iletken teknoloji ile lazer çip ve diyot imalatı, CNC kontrolör ve yazılım imalatı ile gömülü sistemler kontrol kartları imalatının yanı sıra, savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektöre yönelik özel üretimlerle, ülkemiz için katma değer üretiyoruz. Mevcut ciromuzun yüzde 85’ini ihracat oluşturuyor. 50 yılı aşan makine üretim tecrübemizle, müşteri isteklerine göre standart boyutlarda üretim kapasitesi yerine, özel üretim kapasitelerinde makineler üretebilme yetkinliğine de sahibiz. Ülkemize ve sektöre yüksek katma değer sağlama hedeflerimiz doğrultusunda, daima geleceğe odaklanmış durumdayız. Bu çerçevede yeni yatırımları da devreye alarak, sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleme amacındayız” dedi.

Teknolojiye yatırımlar sürecek

İleri teknoloji ile ürettiği yüksek katma değerli ürünlerle, ülkemizi teknoloji arenasında söz sahibi ülkeler arasına yerleştirmeyi hedefleyen Ermaksan, yarım asrı aşkın süredir ürettiği yenilikçi makineleriyle, dünyadaki pazar ağını da her geçen gün genişletiyor.

Halihazırda 110’dan fazla ülkeye yenilikçi ürünlerini ulaştırdıklarını kaydeden Özkayan, “Şirket olarak, özellikle teknoloji ve AR-GE alanında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alma hedefiyle çalışmalarımız sürüyor. Dijital çağa uygun, akıllı ve birbiriyle konuşabilen makineler üretmeye devam ederek, sektörde Endüstri 4.0’ın öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz. Tamamen milli imkanlarla hayata geçirdiğimiz bu teknolojiler, ülkemizi dünya teknoloji liginde çok önemli noktalara taşıyacaktır. Geliştirdiğimiz ürünlerle, ülkemiz ve tüm insanlık için değer üretmeye odaklanıyoruz. Uzun yıllara dayanan know-how birikimimizi, hızlı aksiyon alabilme ve teknoloji geliştirme yetkinliğimizle birleştirerek, dünya pazarlarında Ermaksan’ı daha iyi noktalara taşımak ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu bilinçle, bilgiye ve teknolojiye yatırımlarımızı tüm hızıyla sürecek” ifadelerini kullandı.

