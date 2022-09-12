ER: “Hedefimiz 2023’te AR-GE Merkezi olmak”

Er, “2023’te AR-GE Merkezi olmayı planlıyoruz. Türkiye’de ilklere imza attık, atmayı sürdüreceğiz. ERBEND olarak ihracatta bulunup ERFAB olarak da üretici ve tüketiciyi daha fazla buluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemize ve kentimize katma değer sağlamak bizim önceliğimiz” diyor.

Bursa’da CNC motorlu caka ve makas imalatı gerçekleştiren ERBEND Makina ile dünyanın önde gelen sac işleme tezgâhlarına daha kolay ulaşılabilmesi için kurulan ERFAB İç ve Dış Ticaret Şirketi A.Ş. firmalarının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, Türkiye ekonomisine her iki firma ile katma değer sağladıklarını belirterek, “Türkiye’de ilklere imza atıyoruz” diyor. 30 yılı aşkın bir tecrübeyle sektöründe ihtiyaç duyulan kaliteyi sunan ERBEND Makina, sac bükme makineleri alanında faaliyet göstermeyi her yıl güçlenerek sürdürüyor.

Metal sacları büken ve kesen makineler imal eden ERBEND, Orhan Er önderliğinde Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekarelik tesisinde faaliyetlerini yürütüyor.

Er, “Talaşlı imalat, kaynak ve montaj ekiplerimizin yürüttüğü üretim süreçlerinin yanı sıra teknik servis ekibimiz ile müşterilerimizin yerinde kurulum, eğitim ve satış sonrası teknik destek hizmetlerimiz bulunmaktadır” diyor. Türkiye’deki tek, dünyadaki 5 imalatçıdan biri olan ERBEND Makina, üretiminin yüzde 97’sini ihraç ediyor. Caka/kenet makinesi olarak da bilinen, metal sacların bükümünü katlama yöntemiyle yapan makinelerin en gelişmiş versiyonlarını, motorlu ve CNC kontrollü ürettiklerini söyleyen ERBEND Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, “Metal çatı ve cephe aksesuarları başta olmak üzere, her türlü modern mimari metal giydirmeleri, profesyonel mutfak ekipmanları, tavan aydınlatma ve asma tavan parçaları gibi iç mimari dizayn parçaları, makine kaporta ve giydirmeleri imalatı yapan sektörlerde hem küçük atölye hem de büyük fabrikalarda kullanılacak özellikte makineler üretiyoruz” diye özetliyor.