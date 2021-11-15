ELS Lift yeni ürünlerini tanıttı

Birincisi düzenlenen Platform Günleri, 21 Ekim’de İstanbul Pendik Sahilde Platformder & Apa Yayıncılık iş birliği ile gerçekleştirildi. Personel yükseltici platform sektörünün önemli temsilcilerinin katılım gösterdiği etkinlikte ELS Lift de altın sponsor olarak yerini aldı. Uzun süreden sonra tüm sektörü buluşturan bir etkinliğin gerçekleştirilmiş olmasından memnun olduklarını dile getiren ELS Lift’ in Satış Pazarlama Direktörü İrfan İşmak:

“Bu tarz etkinliklerin sektörümüzü bir arada tuttuğuna ve güzel bir sinerji yarattığına inanıyoruz. Son kullanıcı ve kiralama şirketleri olarak iki kategoriye ayırdığımız müşteri gruplarımızı standımızda ağırladık. Onların bu ayrı kalınan süreçte yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini dinledik. Yedek parça standımızda İstanbul-Anadolu Yakası’nda teknik servis olarak hizmet vermeye başlayan Erk Platform ile ürünlerimizde kullandığımız çeşitli yeni parçaların sıcak satışını ve tanıtımını yapmış olduk’’ dedi.

Yeni Ürün EL19 Kullanıcıya Tanıtıldı

Standında, 6 metre çalışma yüksekliğine sahip dikey personel yükseltici platform VM6, 660 kg ağırlığı ile sınıfının en hafif makinesi olan Junior 5.5 SP, hafif tip makaslı platform kategorisinin bir diğer üyesi olan Junior 5.5 ve 8 metre çalışma yüksekliği ile makaslı personel yükseltici platform EL8-S’i tanıtan ELS Lift, 19 metre çalışma yüksekliğine sahip yeni makaslı personel yükseltici platform EL19’un prototipini kullanıcıya tanıttı. Yeni ürün hakkında düşüncelerini dile getiren İşmak şunları söyledi: ‘’2020 yılı itibariyle çalışmalarına başlayan AR&GE ekibimiz 2021’in ilk çeyreğinde makaslı platform EL19’un prototip çalışmasında sona ulaştı. Saha deneyimleri ve standartlaştırma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime almayı öngörüyoruz. Bu ürünü pazarda uzun metrajlı ürünlere duyulan ihtiyaç üzerine hayata geçirdik. Dış alan kullanımına oldukça uygun olmasının yanı sıra, endüstriyel alanda iç mekânda da rahatça kullanılabilir. Platform Günleri etkinliği sayesinde kullanıcıya tanıtma fırsatı bulduğumuz EL19 için aldığımız olumlu tepki ve taleplerden memnun bir şekilde günü tamamladık.’’