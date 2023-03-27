ELS Lift Ak Vinç teslimatlarını tamamladı

2014 yılından itibaren İzmir ve çevresindeki şehirlere personel yüksel­tici platform kiralama hizmeti veren Ak Vinç’e toplam 26 adetlik makaslı ve ek­lemli personel yükseltici platform satışı gerçekleştiren ELS Lift, geçtiğimiz gün­lerde teslimatların tamamlandığını du­yurdu. Makine parkurunda toplam 160 adet personel yükseltici platform olduğunu aktaran Ak Vinç Genel Mü­dürü Ahmet Kaynak: “Gerçekleştirilen son teslimatlarla birlikte parkuru­muzda ki ELS Lift markalı makine sayısı böylece 120’ye ulaşmış oldu’’ dedi. 7 yıldır ELS Lift’i tercih ettiklerini belirten Kaynak, “Daha çok endüstri sektö­ründe faaliyet gösteren şirketlere hiz­met vermekteyiz. Parkurumuzda yer alan ELS Lift marka makinelere yönelik müşterilerimizden her zaman olumlu geri dönüşler aldık’’ dedi.