ELS Lift Ak Vinç teslimatlarını tamamladı
Türkiye’nin personel yükseltici platform sektöründe global ölçekte önemli çalışmalara imza atan markası ELS Lift, dünyanın farklı lokasyonları dahil olmakla birlikte yurtiçi pazarındaki teslimatlarını da hız kesmeden gerçekleştirmeye devam ediyor.
2014 yılından itibaren İzmir ve çevresindeki şehirlere personel yükseltici platform kiralama hizmeti veren Ak Vinç’e toplam 26 adetlik makaslı ve eklemli personel yükseltici platform satışı gerçekleştiren ELS Lift, geçtiğimiz günlerde teslimatların tamamlandığını duyurdu. Makine parkurunda toplam 160 adet personel yükseltici platform olduğunu aktaran Ak Vinç Genel Müdürü Ahmet Kaynak: “Gerçekleştirilen son teslimatlarla birlikte parkurumuzda ki ELS Lift markalı makine sayısı böylece 120’ye ulaşmış oldu’’ dedi. 7 yıldır ELS Lift’i tercih ettiklerini belirten Kaynak, “Daha çok endüstri sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hizmet vermekteyiz. Parkurumuzda yer alan ELS Lift marka makinelere yönelik müşterilerimizden her zaman olumlu geri dönüşler aldık’’ dedi.