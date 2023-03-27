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ELS Lift Ak Vinç teslimatlarını tamamladı

Türkiye’nin personel yükseltici platform sektöründe global ölçekte önemli çalışmalara imza atan markası ELS Lift, dünyanın farklı lokasyonları dahil olmakla birlikte yurtiçi pazarındaki teslimatlarını da hız kesmeden gerçekleştirmeye devam ediyor.

Şirketler 27.03.2023, 23:05
ELS Lift Ak Vinç teslimatlarını tamamladı

2014 yılından itibaren İzmir ve çevresindeki şehirlere personel yüksel­tici platform kiralama hizmeti veren Ak Vinç’e toplam 26 adetlik makaslı ve ek­lemli personel yükseltici platform satışı gerçekleştiren ELS Lift, geçtiğimiz gün­lerde teslimatların tamamlandığını du­yurdu. Makine parkurunda toplam 160 adet personel yükseltici platform olduğunu aktaran Ak Vinç Genel Mü­dürü Ahmet Kaynak: “Gerçekleştirilen son teslimatlarla birlikte parkuru­muzda ki ELS Lift markalı makine sayısı böylece 120’ye ulaşmış oldu’’ dedi. 7 yıldır ELS Lift’i tercih ettiklerini belirten Kaynak, “Daha çok endüstri sektö­ründe faaliyet gösteren şirketlere hiz­met vermekteyiz. Parkurumuzda yer alan ELS Lift marka makinelere yönelik müşterilerimizden her zaman olumlu geri dönüşler aldık’’ dedi.

#ELS Lift Ak Vinç
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