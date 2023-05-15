ELM Kimya, sürdürülebilirlik vizyonunu sergiledi

Dünya çapında geri dönüşüm ve plastik atık yönetimi sektörünün lider firmalarını ve uzmanlarını bir araya ge­tiren fuarda, sektördeki en yeni tekno­lojiler, çözümler ve uygulamalar sergilendi.

ELM Kimya firma yetkilileri Abdul­lah Emir Yıldızhan ve Fatih Selim Yıl­dızhan fuarda, ülkemizin sürdürülebilirlik ve çevrecilik temalı vizyonunu uluslararası arenada pay­laşma ve sektördeki gelişmeleri takip etmek için çeşitli temaslarda bulundu. Fuar boyunca, sektördeki yenilikçi geri dönüşüm teknolojileri, çevre dostu ürünler ve gelişmelerin sirküler ekono­miye olan katkısı ziyaretçilerle paylaşıldı.