banner40

banner34

banner6

Son Dakika

ELM Kimya, sürdürülebilirlik vizyonunu sergiledi

ELM Kimya, petrokimya endüstrisinde geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren öncü firmalardan biri olarak, bu yıl 10-11 Mayıs tarihlerinde RAI Amsterdam’da düzenlenen prestijli PRS Europe 2023 fuarına katıldı.

Şirketler 15.05.2023, 21:08
ELM Kimya, sürdürülebilirlik vizyonunu sergiledi

Dünya çapında geri dönüşüm ve plastik atık yönetimi sektörünün lider firmalarını ve uzmanlarını bir araya ge­tiren fuarda, sektördeki en yeni tekno­lojiler, çözümler ve uygulamalar sergilendi.

ELM Kimya firma yetkilileri Abdul­lah Emir Yıldızhan ve Fatih Selim Yıl­dızhan fuarda, ülkemizin sürdürülebilirlik ve çevrecilik temalı vizyonunu uluslararası arenada pay­laşma ve sektördeki gelişmeleri takip etmek için çeşitli temaslarda bulundu. Fuar boyunca, sektördeki yenilikçi geri dönüşüm teknolojileri, çevre dostu ürünler ve gelişmelerin sirküler ekono­miye olan katkısı ziyaretçilerle paylaşıldı.

#ELM Kimya
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18