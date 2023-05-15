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ELM Kimya, sürdürülebilirlik vizyonunu sergiledi
ELM Kimya, petrokimya endüstrisinde geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren öncü firmalardan biri olarak, bu yıl 10-11 Mayıs tarihlerinde RAI Amsterdam’da düzenlenen prestijli PRS Europe 2023 fuarına katıldı.
Şirketler 15.05.2023, 21:08
Dünya çapında geri dönüşüm ve plastik atık yönetimi sektörünün lider firmalarını ve uzmanlarını bir araya getiren fuarda, sektördeki en yeni teknolojiler, çözümler ve uygulamalar sergilendi.
ELM Kimya firma yetkilileri Abdullah Emir Yıldızhan ve Fatih Selim Yıldızhan fuarda, ülkemizin sürdürülebilirlik ve çevrecilik temalı vizyonunu uluslararası arenada paylaşma ve sektördeki gelişmeleri takip etmek için çeşitli temaslarda bulundu. Fuar boyunca, sektördeki yenilikçi geri dönüşüm teknolojileri, çevre dostu ürünler ve gelişmelerin sirküler ekonomiye olan katkısı ziyaretçilerle paylaşıldı.
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