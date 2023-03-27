EKORAY nostaljik tramvay üretimiyle dünyaya açılıyor

Talebe göre istenilen, şekil, boyut, menzil ve renkte üretilebilen lastik tekerlekli nostaljik trenler dünyada büyük ilgi görüyor. EKORAY Genel Müdürü Mustafa Karaman, firmalarının 40 yılı aşkın bir süredir çeken ve çekilen araçlar için bakım, onarım, revizyon ve parça imalatı anlamında hizmet verdiğini anlattı. Piyasadaki talepler gereği elektrikli nostaljik lokomotif ve tramvay imalatına başladıklarını belirten Mustafa Karaman, “Uzun yıllardır devlet ve özel sektörde faaliyet gösteriyoruz. Aldığımız ihaleler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kurumu içinde ve kendi fabrikamızda TCDD’ye hizmet veriyoruz. Eskişehir ilimizdeki 5 bin m2 kapalı, 4 bin m2 açık alana sahip fabrikamızda TCDD’ye ait trenlerin revizyon işlerini, parça imalatı, bakım-onarım ve diğer iş kollarında faaliyet gösteriyoruz.

Devletten aldığımız disiplin ve otoriteyi özel sektör için imal ettiğimiz tüm araç ve parçalara yansıtarak, ürünlerimizi kaliteli ve kusursuz bir şekilde piyasaya sunuyoruz” dedi.