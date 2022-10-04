Easymizy: Endüstrinin buluşma noktası

Semih AYDIN

Üretim yapan tesisler ve sanayi kuruluşları ile endüstriyel tedarikçileri bir araya getiren Easymizy, oluşturduğu ekosistem ile firmaların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verirken, tedarikçi firmalara da yeni iş imkanları yaratıyor.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında faaliyetlerine başlayan ve kısa süre içerisinde hızla büyüyen Easymizy hakkında açıklamalarda bulunan firmanın Genel Müdürü Buğra Berk Sırmacı ve Kurucu Ortağı Emin Direkçi, Türkiye’de ilk olan bu sistemin globalde de adından söz ettirmesini hedeflediklerini söylediler.

Kısa sürede hızlı büyüme

Easymizy’nin üretim yapan tesislerin hepsini kapsayan bir ekosistem olarak tasarlandığını aktaran Buğra Berk Sırmacı, “Portalımızda Türkiye’nin önde gelen ana ve yan sanayileri olmak üzere bunlara tedarik sağlayan ya da sağlamak isteyen lokal ve global nitelikli tedarikçilerimiz var. Kuruluşumuzdan bir yıl geçmesine büyük bir ilgi ile karşı karşıya kaldık. Beklentilerimizin üzerinde büyüyoruz. Başta Bursa’daki otomotiv ana sanayi firmaları olmak üzere 6 ana sanayi ve 20’ye yakın yan sanayi firmamız sistemimize üye. Portalımızda 300’ün üzerinde de tedarikçi bulunmakta. Yıl sonunda bu rakamı 600’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Hazırladıkları kapsamlı yazılım ve yapay zeka ile üreticilerin taleplerini en hızlı şekilde doğru tedarikçi ile buluşturduklarını vurgulayan Easymizy Genel Müdürü Sırmacı, “Bizim en önemli özelliğimiz güvenirlilik ve gizlilik. Üreticiler ile tedarikçileri buluşturuyor ve süreçten ayrılıyoruz. Sipariş ve satın alma süreçlerine dahil olmuyoruz. Sistemimize üye olan firmaların yeni tedarikçilerle çalışmaya başladığını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Ücretsiz üyelik imkanı

Sisteme www.easymizy.com üzerinden birkaç dakika içerisinde ücretsiz üye olunabileceği bilgisini paylaşan Emin Direkçi ise, “Easymizy olarak ana ve yan sanayiyi çok hızlı bir şekilde alternatif tedarikçilere eriştiriyoruz. Diğer taraftan da tedarikçi firmaların ulaşmak istediği ana üreticileri ve taleplerini onların ayağına getiriyoruz. Yani hem ana üreticilere hem de tedarikçilere fayda sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Easymizy Kurucu Ortağı Direkçi sistemin çalışma şekli hakkında ise şunları söyledi: “Üretici firmalar taleplerini birkaç satırla girecek ve taleplerinin hangi konularda olduğunu anahtar kelimelerle işaretleyecekler. Şimdilik 200 farklı ürün ve hizmet konusunda taleplerini oluşturabilecekler. Öte yandan sisteme üye olan tedarikçiler de yine aynı konularda kendi faaliyet alanlarını seçecekler.”