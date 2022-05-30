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Durak Tekstil Texprocess’e hazırlanıyor

Konfeksiyondan yatak endüstrisine, teknik tekstillerden ayakkabı endüs­trisine kadar birçok farklı sek­tör için dikiş ve nakış iplikleri üreten Durak Tekstil, Texpro­ess 2022 fuarında, canlı ve renkli bir stant konseptiyle zi­yaretçilerini ağırlayacak.

Şirketler 30.05.2022, 23:01
Durak Tekstil Texprocess’e hazırlanıyor

Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreti­cilerinden Durak Tekstil, 21-24 Haziran tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek Texprocess 2022 tekstil işleme ve esnek malzeme­ler fuarına katılıyor. Salon 8.0 Stant G60’da ziyaret­çilerini ağırlayacak olan Durak Tekstil, yeni ve pazarda çok satan ipliklerini sergileyecek.

TEXPROCESS DOĞRU ADRES

Durak Tekstil’in küresel tekstil endüstrisinin ya­kından takip ettiği fuardaki 30 m2’lik standı, gör­sellerle canlı bir iş alanına dönüşürken, aynı zamanda sürdürülebilirlik konseptini de öne çıka­racak. Yüksek mukavemetli dikiş ve nakış iplikleri, anti-statik, su itici, geç tutuşur, UV korumalı, kesil­meye dayanıklı safe grubu iplikler, teknik iplikler ve %100 geri dönüştürülmüş ham madde kullanı­larak üretilen recycled polyester iplikler fuarda ser­gilenecek ürünler arasında yer alıyor.

Fuarda ayrıca sürpriz çözümlere de yer verecek­lerini söyleyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak; “Texp­rocess, her yıl ciromuzun %10’u kadar yatırım yap­tığımız AR-GE departmanımızın gücünü göstermek ve yenilikleri sunmak için, her zamanki gibi doğru adres olacak” dedi.

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