Durak Tekstil Texprocess’e hazırlanıyor
Konfeksiyondan yatak endüstrisine, teknik tekstillerden ayakkabı endüstrisine kadar birçok farklı sektör için dikiş ve nakış iplikleri üreten Durak Tekstil, Texproess 2022 fuarında, canlı ve renkli bir stant konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, 21-24 Haziran tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek Texprocess 2022 tekstil işleme ve esnek malzemeler fuarına katılıyor. Salon 8.0 Stant G60’da ziyaretçilerini ağırlayacak olan Durak Tekstil, yeni ve pazarda çok satan ipliklerini sergileyecek.
TEXPROCESS DOĞRU ADRES
Durak Tekstil’in küresel tekstil endüstrisinin yakından takip ettiği fuardaki 30 m2’lik standı, görsellerle canlı bir iş alanına dönüşürken, aynı zamanda sürdürülebilirlik konseptini de öne çıkaracak. Yüksek mukavemetli dikiş ve nakış iplikleri, anti-statik, su itici, geç tutuşur, UV korumalı, kesilmeye dayanıklı safe grubu iplikler, teknik iplikler ve %100 geri dönüştürülmüş ham madde kullanılarak üretilen recycled polyester iplikler fuarda sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.
Fuarda ayrıca sürpriz çözümlere de yer vereceklerini söyleyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak; “Texprocess, her yıl ciromuzun %10’u kadar yatırım yaptığımız AR-GE departmanımızın gücünü göstermek ve yenilikleri sunmak için, her zamanki gibi doğru adres olacak” dedi.