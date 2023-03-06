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Doruk Nilüfer, hasta kabulüne başladı

Doruk Hastaneleri bünyesindeki Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulüne başladı. İlk gün 600 hasta muayenesinin yanı sıra tıbbi tetkikleri ile tahlilleri gerçekleştirildi.

Şirketler 06.03.2023, 23:34
Doruk Nilüfer, hasta kabulüne başladı

İleri teknoloji donanımları ile 13 ameliyatha­neden 370 yatak kapasitesine, 11 termal havu­zuna kadar pek çok ilk­leri bünyesinde barındıran Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulüne başla­dığı ilk gün hastaların tercihi oldu.

Özel Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Doruk Hastaneleri Bur­samız ve bölgemiz için önemli bir sağlık kuru­mudur. Nilüfer Hastane­mizin de daha ilk günden yoğun ilgi görmesi bizleri memnun etti” dedi. Doruk Hastaneleri Yöne­tim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Hastane­nin özellikleri ve barındırdığı im­kânlar hakkında bilgilendirmede bulunarak; “Has­tanemiz 19 katlı olup, 6 katı bod­rumda yer alıyor. İstenildiği zaman 370 yatak kapasi­tesine kadar çıkabiliyor.

Ama biz yatak kapasi­temizi 200-250 bandında tutmayı planlıyoruz. Hastanemiz Sağlık Gru­bumuz içinden ve farklı kurumlardan hekim­lerle başlayacak, 150 uzman hekime kadar çıkacak.

Bununla beraber Doruk Nilüfer hastanesi bünyesinde toplamda 80 yoğun bakım yatağı­mız bulunuyor” dedi.

#Doruk Nilüfer #Doruk Hastaneleri
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