Doruk Nilüfer, hasta kabulüne başladı
Doruk Hastaneleri bünyesindeki Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulüne başladı. İlk gün 600 hasta muayenesinin yanı sıra tıbbi tetkikleri ile tahlilleri gerçekleştirildi.
İleri teknoloji donanımları ile 13 ameliyathaneden 370 yatak kapasitesine, 11 termal havuzuna kadar pek çok ilkleri bünyesinde barındıran Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulüne başladığı ilk gün hastaların tercihi oldu.
Özel Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Doruk Hastaneleri Bursamız ve bölgemiz için önemli bir sağlık kurumudur. Nilüfer Hastanemizin de daha ilk günden yoğun ilgi görmesi bizleri memnun etti” dedi. Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Hastanenin özellikleri ve barındırdığı imkânlar hakkında bilgilendirmede bulunarak; “Hastanemiz 19 katlı olup, 6 katı bodrumda yer alıyor. İstenildiği zaman 370 yatak kapasitesine kadar çıkabiliyor.
Ama biz yatak kapasitemizi 200-250 bandında tutmayı planlıyoruz. Hastanemiz Sağlık Grubumuz içinden ve farklı kurumlardan hekimlerle başlayacak, 150 uzman hekime kadar çıkacak.
Bununla beraber Doruk Nilüfer hastanesi bünyesinde toplamda 80 yoğun bakım yatağımız bulunuyor” dedi.