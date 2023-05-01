Doğu Pres’ten teknolojik atılım

Bursa’da 1989 yılında kurulan Doğu Pres, sektöründe 35 yıla yakın tecrübesiyle otomotiv sektöründe küresel bir oyuncu olmayı sürdürüyor. Mikron seviyede yüksek hassasiyetlerde üretim yapan firma, dünya otomotiv devlerine hizmet veriyor. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 farklı lokasyonda faaliyet gösteren firma, müşteri teknik resmi, normlar ve müşteri istekleri doğrultusunda sac, mil ve dövme ham maddelerini kullanarak enjektör ve pompa bileşen parçalarını imal ediyor.

Hassas pres, formlu pres, torna, kaplama ve ısıl işlem olarak 5 ana iş dalında faaliyet gösteren firma, üretiminin yüzde 70’ini Almanya, Fransa, Romanya, Çin, Hindistan ve ABD gibi 20’ye yakın ülkeye ihraç ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde şirket içi hiyerarşisinde sadeleşmeye giderek, 2023 yılında yapacakları iyileştirmelere dair planlarını yaptıklarını açıklayan Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci, “2022 yılı Türkiye özelinde iş dünyası için özellikle finansman tarafında sıkıntıların yoğun hissedildiği bir yıl oldu. Bu süreçte piyasa koşulları yerel ve global olarak daralırken firma olarak ciro seviyemizi korumayı başardık. Ancak 2023 yılı ve sonrası için hedeflerimizi büyüttük. Pandemi dönemine denk gelen yatırımlarımızla alakalı şirketimize giren, yeni nesil araçlarda kullanılacak parçalara ait projelerin seri üretimlerinden gelecek ekstra büyüme ile ciromuzu yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ihracatta farklı pazar arayışlarımızı sürdürerek, bu alandaki başarımızı da artırmayı istiyoruz” dedi.

Üretim alanı arttı

2022 yılında yaptıkları yatırımla üretim alanlarını yüzde 20 oranında büyüttükle­rini belirten Ekinci, “Yatırımlarımızdan olan formlu pres parça üretim hattı ve bu yatırımın tamamlayıcısı olan çinko fosfat, mangan fosfat kaplama tesislerimizde üretimlerimize hızla devam ediyoruz” diye konuştu.