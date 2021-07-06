Dev yatırımda sona doğru

100 milyonluk projede Asya Grup imzası

Konut, villa, otel konaklama ve iş merkezi alanlarının yanı sıra endüstriyel yapılarda da önemli projeleri hayata geçiren Asya Grup, Bursa’ya değer katacak bir projeyi teslim etmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Asya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karip, “Burdağ Su markasının Bursa’ya yakışacak çok önemli üretim tesisini, temmuz sonu gibi bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Bursa İnegöl’de faaliyet gösterecek bu tesis, yaklaşık 100 milyon TL değerinde. Şu an projenin yüzde 80’i bitmiş durumda, her şey planladığımız gibi giderse temmuz sonu gibi son testler yapılacak ve fabrika üretime başlayacak” diye konuştu.

Projeyle ilgili detayları da paylaşan Karip, “Burası, yeni nesil bir teknolojiye ve son sistem, steril bir üretime sahip olacak bir tesis. Günlük 150 TIR bandında üretim kapasitesi olacak. 50 bin m2 üzerine kurulu toplamda ise 15 bin m2 kapalı alanı mevcut olan bir yer. İzmir merkezli bir firmayla ortaklaşa gerçekleştirilen bir yatırım. Bu daha başlangıç. Tesis çok kısa süre içerisinde katlanarak büyüyecek. Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Akçalar’da yeni konut projesi

İnşaat sektörünün zor bir dönemden geçtiği bu günlerde böyle yatırımların önemli olduğunu ifade eden Karip, yeni konut projesiyle ilgili de bilgi verdi. Karip, “Endüstriyel yapılar bizim iyi bildiğimiz bir iş. Burdağ Su tesislerinin yanı sıra 3 fabrika ile daha görüşüyoruz, tekliflerimizi sunduk. Yıl içerisinde imzaları atıp başlama hedefindeyiz. Onun haricinde Akçalar’da 40 dairelik bir konut projesini hayata geçirme planımız var. Akçalar’da göle bakan güzel bir bölgede. Zaten Akçalar hem havası, hem doğası hem de lokasyonuyla çok özel bir yer. Bursa’nın trafiğine girmeden batı bölgesinde işi olan insanların kolaylıkla ulaşabileceği bir bölge. Aynı zamanda otobana da yakın. Güzel ve nitelikli bir iş olacağını düşünüyoruz” dedi.

Asya Grup yeni yerinde

Yönetim merkezini yeni bir yere taşıdıklarını da söyleyen Karip sözlerini şöyle noktaladı: “Bizim daha önce başlattığımız ‘Yapıjet’ isimli bir dijital girişimimiz vardı. Ancak, işlerimizdeki yoğunluktan kaynaklı olarak bu projemize fazla ağırlık verememiştik. Projeye kaldığımız yerden devam etme kararı alınca da Bursa’mızın önemli merkezlerinden birine, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yeni ofisimize taşınmayı uygun gördük. İşlerimizin çeşitliliği ve kapsamlı oluşu daha geniş ve merkezi bir yere taşınma ihtiyacı doğurdu. Burada 280 m2’lik daha büyük bir kullanım alanına sahibiz. Sektörün tüm sıkıntılarına rağmen üretmeye, çalışmaya, şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamaya gayret ediyoruz.”