Destek Amortisör Ar-Ge ile büyüyecek
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri yatırımlarla ve Ar-Ge merkezleri ile birlikte farklı sektörlere yönelik üretim yapmaya başlayan Destek Amortisör, 2023 yılında katma değerli seri üretim ile kârlılığını artırmayı hedefliyor.
Gazlı amortisör üretmek amacıyla 1987 yılında kurulan Destek Amortisör, sektöründe Bursa’nın ilk firması olma özelliğine sahip.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern fabrikasında faaliyet gösteren firma, gazlı amortisörün ülkemizdeki ve dünyadaki kullanım ve uygulama alanlarının gittikçe yaygınlaşmasıyla ürün gamını genişleterek birçok sektöre çözümler sunar hale geldi.
Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 35’inci yıl dönümünü kutlayan Türkiye’nin en büyük gazlı amortisör üreticisi Destek Amortisör, her geçen yıl genç ve dinamik ekibi ile büyürken, imal ettiği ürünleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın 5 kıtasındaki 60’tan fazla ülkeye ihraç ediyor.
Geçtiğimiz yıl yeni tesis, üretim bantları ve Ar-Ge Merkezi yatırımları gerçekleştiren Destek Amortisör, bu yatırımların meyvelerini 2023 yılında toplamayı hedefliyor.
Kuruldukları günden bu yana Ar-Ge’ye ve yeni ürün geliştirmeye odaklanan Destek Amortisör, bu çalışmalarını geçtiğimiz yılın şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi onayı alarak taçlandırdı.
Destek Amortisör’ü sektöründe farklılaştıran en önemli özelliğinin Ar-Ge faaliyetleri olduğunun altını çizen firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Emel Özkan Taşyakan, “Her yıl ürün gamımıza farklı fonksiyona sahip yeni ürünler ekleyerek, katma değeri yüksek ihracat yapıyoruz.
Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde özgün ürünler tasarlayabiliyor, ürün tipine ve üretim alt yapısına göre adetten bağımsız proje çalışmalarına imza atabiliyoruz” dedi.