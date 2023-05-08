Destek Amortisör Ar-Ge ile büyüyecek

Gazlı amortisör üretmek amacıyla 1987 yılında kurulan Destek Amortisör, sek­töründe Bursa’nın ilk firması olma özelliğine sahip.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mo­dern fabrikasında faaliyet gösteren firma, gazlı amortisörün ülkemizdeki ve dünya­daki kullanım ve uygulama alanlarının git­tikçe yaygınlaşmasıyla ürün gamını genişleterek birçok sektöre çözümler sunar hale geldi.

Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 35’inci yıl dö­nümünü kutlayan Türkiye’nin en büyük gazlı amortisör üreticisi Destek Amortisör, her geçen yıl genç ve dinamik ekibi ile bü­yürken, imal ettiği ürünleri başta Avrupa ül­keleri olmak üzere dünyanın 5 kıtasındaki 60’tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Geçtiğimiz yıl yeni tesis, üretim bantları ve Ar-Ge Merkezi yatırımları gerçekleştiren Destek Amortisör, bu yatırımların meyvele­rini 2023 yılında toplamayı hedefliyor.

Kuruldukları günden bu yana Ar-Ge’ye ve yeni ürün geliştirmeye odaklanan Destek Amortisör, bu çalışmalarını geçtiğimiz yılın şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi onayı alarak taçlandırdı.

Destek Amortisör’ü sektöründe farklılaştıran en önemli özelliğinin Ar-Ge faaliyetleri olduğunun altını çizen firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Emel Özkan Taşyakan, “Her yıl ürün gamımıza farklı fonksiyona sahip yeni ürünler ekleyerek, katma değeri yüksek ihracat yapıyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde özgün ürünler tasarlayabiliyor, ürün tipine ve üretim alt yapısına göre adetten bağımsız proje çalış­malarına imza atabiliyoruz” dedi.