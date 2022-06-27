Cruise turları PLAZATUR ile yeniden başlıyor
Ağır pandemi koşulları nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ertelenen gemi gezilerinin yeniden başlaması ve talep görmesi sebebiyle PLAZATUR; Bursa’da özel bir tanıtım organizasyonu ile “Cruises Tanıtım Yaz Partisi” düzenledi.
Turizm sektöründe 30. yılına giren PLAZATUR’un, uzun yıllardır iş birliğinde olduğu, Bursa ve İstanbul’dan davetli misafirleri ile pandemi sonrasında ilk yüz yüze gerçekleştirdiği Yaz Partisinde keyifli anlar yaşandı.
Genel Müdür Serdal Can açılış konuşmasında, PLAZATUR tecrübelerle dolu 30’uncu yılı geride bırakırken, bu zorlu yolda büyük katkısı olan firma, kurum ve kuruluşlara sürdükleri uzun soluklu iş birliği için teşekkür etti.
İzmir ve Galataport Istanbul çıkışlı Cruise şirketlerini Bursa iş dünyası ile buluşturmayı hedefleyen PLAZATUR’un etkinliğinde; Costa Cruise Genel Müdürü Ercan Abitağaoğlu,Celesytyal Cruises Genel Müdürü Özgü Alnıtemiz, Princess Cruises Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı ve Royal Carabbian Internatıonal Cruises Genel Müdürü Alper Taşkıran’ın konuşmaları ve video sunumları yer aldı. Etkinliğe katılan misafirler Cruise şirketleri için hazırlanan özel tanıtım masalarını gezerek gemi seyahatleri hakkında bilgi aldılar.
Öte yandan etkinlikte gerçekleştirilen sürpriz hediye çekilişinde; Karayipler Cruise tatili, nehir gezisi, Yunan Adaları Cruise tatili, Alaska Cruise tatili ve PLAZATUR’dan Avrupa Uçak biletleri yapılan çekiliş sonrası şanslı misafirlere takdim edildi.