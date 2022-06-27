Cruise turları PLAZATUR ile yeniden başlıyor

Turizm sektöründe 30. yılına giren PLAZA­TUR’un, uzun yıllardır iş birliğinde olduğu, Bursa ve İstanbul’dan davetli misafirleri ile pandemi sonrasında ilk yüz yüze gerçekleş­tirdiği Yaz Partisinde keyifli anlar yaşandı.

Genel Müdür Serdal Can açılış konuşmasında, PLAZATUR tecrübelerle dolu 30’uncu yılı geride bırakırken, bu zorlu yolda büyük katkısı olan firma, kurum ve kuruluş­lara sürdükleri uzun soluklu iş birliği için te­şekkür etti.

İzmir ve Galataport Istanbul çıkışlı Cruise şirketlerini Bursa iş dünyası ile buluşturmayı hedefleyen PLAZATUR’un etkinliğinde; Costa Cruise Genel Müdürü Ercan Abitağaoğlu,Ce­lesytyal Cruises Genel Müdürü Özgü Alnıte­miz, Princess Cruises Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı ve Royal Carabbian Internatıonal Cruises Genel Müdürü Alper Taşkıran’ın ko­nuşmaları ve video sunumları yer aldı. Et­kinliğe katılan misafirler Cruise şirketleri için hazırlanan özel tanıtım masalarını gezerek gemi seyahatleri hakkında bilgi aldılar.

Öte yandan etkinlikte gerçekleştirilen sürpriz hediye çekilişinde; Karayipler Cruise tatili, nehir gezisi, Yunan Adaları Cruise tatili, Alaska Cruise tatili ve PLAZATUR’dan Av­rupa Uçak biletleri yapılan çekiliş sonrası şanslı misafirlere takdim edildi.