Coşkunöz Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde 

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 5-6 Ekim tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde yapıldı. Birçok firmanın katıldığı fuarda, Coşkunöz Holding’e bağlı savunma sanayii şirketleri CSH ve UAVERA da milli imkânlarla geliştirdikleri son teknoloji ürünlerini sergiledi.



CSH ve UAVERA Standı Büyük İlgi Gördü

Yaptıkları projeler ve geliştirdikleri ürünlerle ülke savunması ve güvenliğine büyük katkı sağlayan CSH ile UAVERA, stantlarında sergiledikleri yenilikçi ve milli ürünleriyle büyük ilgi gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile üst düzey askeri ve sivil yetkililerin de stand ziyaretinde bulunarak bilgi aldığı fuarda CSH ve UAVERA’nın son teknoloji ürünleri yoğun ilgi ile karşılandı.

Çağatay İHA Kendi Kulvarında Öne Çıkıyor

Yerli ve milli İHA ve uçuş kontrol sistemleri geliştirmeyi amaçlayan UAVERA’nın Çağatay İnsansız Hava Aracı CGT50, kendi kulvarında belirgin özellikleriyle öne çıkıyor. Piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen ve yerli yazılım ve kontrolcüler ile donatılmış olan Çağatay İHA, zorlu hava koşullarında ve tam otonom olarak görev yapabiliyor. Bulut altı İHA sınıfında yer alan Çağatay İHA, 6 saate kadar havada kalma ve 150 kilometreye kadar olan iletişim menzili ile sınıfında lider konumda. 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde sergilenen Çağatay İHA, HAVELSAN ve UAVERA ekiplerinin birlikte yürüttükleri bir proje ile HAVELSAN’ın sistemlerine entegre edildi. Böylece Çağatay İHA uçuş anında HARBİYE sisteminin kullanıcıları tarafından sahadaki bir unsur olarak takip, komuta ve kontrol edilebilecek ve saha ekiplerine bulut altı keşif, gözetleme hava desteği sağlanabilecek.CSH ve UAVERA, milli imkanlarla geliştirdikleri son teknolojilerle global pazarda da savunma ve havacılık alanında genişleme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.