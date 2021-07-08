Coşkunöz Holding’den Fark Labs İş Birliği ile Teknoloji Girişimlerine Destek

Farplas’ın 50 yıllık sanayi ve yatırımcı bakış açısı ile Coşkunöz Holding’in 70 yıllık sanayi deneyimi, girişimcileri destekleme projesiyle bir araya geldi. Fark Labs “Better Future Path” Hızlandırma Programının “Program Destekçisi” ve TÜBİTAK Think BİGG programının “Destekçi Kurum”u olan Coşkunöz Holding, mevcut iş birliği kapsamında mobilite/mikromobilite, medikal teknolojiler, medikal turizm, eğitim teknolojileri, tarım teknolojileri alanında proje geliştiren girişimcileri destekleyecek.

Otomotiv sektöründe iki yan sanayi firmasının iş birliği açısından Türkiye’de bir ilk olan bu stratejik partnerlik ile Coşkunöz Holding’in faaliyet gösterdiği alanlarda iş geliştirme yapıp teknolojik çözümler üretecek altyapıya sahip girişimler ile ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor. 2020 yılı itibariyle kurumsal inovasyon kapsamında iç girişimcilik programları yürütmeye başlayan Coşkunöz Holding, halihazırda üniversitelerden çıkan spin-off şirketlerle de teknolojik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor.

Fark Labs’in girişimcilik programları deneyimi ile Coşkunöz’ün halihazırda faaliyet göstermediği teknolojilerle ilgili belirlediği alanlarda, girişimlerle birlikte ürün geliştirmesi, yeni alanlarda bilgi birikimi elde ederek potansiyelleri keşfetmesi; sahip olduğu sanayicilik deneyimi ile de girişimlerle pilot çalışmalar yaparak üretimde dijital dönüşümü ve verimlilik artışı yakalaması amaçlanıyor.

Girişimciler başvurularını, Better Future Path’in web sitesi üzerinden yapabilecek. Başvurusu kabul edilenler, girişimlerini Fark Labs girişimcisi olarak geliştirerek, network, yatırım, satış desteğiyle buluşacak ve Farplas ile Coşkunöz Holding çalışanlarının mentorluklarından yararlanabilecek.

Girişimciler bu süreçte; eğitim ve danışmanlıkların yanı sıra Farplas ile Coşkunöz’den teknik destek alma, hem Farplas / Fark Labs’in hem de Coşkunöz Holding’in geniş networkünden yararlanıp, erken aşamada yatırım alma fırsatını yakalayabilecekler.

Coşkunöz Holding’in iç girişimlerinin de eğitim ve mentorluklardan yararlanabileceği Fark Labs girişimcilik programları ile birlikte, girişimcilere her aşamada verilen desteğin daha da üst seviyelere taşınması hedefleniyor.

Fark Labs Direktörü İlknur İlkyaz Gül, Coşkunöz Holding’in paydaşları arasına katılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Gül, sektörlerinin inovasyon potansiyelini vurgulayıp teknoloji girişimleriyle geleceği dönüştürmek isteyen tüm kurumsal firmaları destekçileri arasına katılmaya davet ederek “Geleceğin daha iyi bir versiyonunu birlikte tasarladığımız bir dönüşüm aracı olarak konumlandırdığımız Fark Labs’te, girişimciler gerekli destek ve uygun ortamla buluştuğunda konuya ilgi duyan tüm sektörleri inovasyonla dönüştürme potansiyeli taşıyor. Otomotiv sektöründeki varlığını inovasyonla birleştirmek için öncü adımlar atan Coşkunöz Holding’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Coşkunöz Holding İş Geliştirme Direktörü Hilmi Pınar ise iş birliğiyle ilgili “Coşkunöz Holding olarak 71 yıllık engin sanayi birikimimizi ve inovasyon kültürümüzü, Fark Labs’in teknoloji girişimciliği ve dönüşüm konusundaki uzmanlığıyla birleştirerek ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine katkı vermek üzere önemli bir adım attık. Destekleyeceğimiz projelerle hem Coşkunöz’e hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kurum içi girişimlerimiz de mevcut iş birliğinin sağlayacağı eğitim ve mentorlukla daha katma değerli hale gelecek” dedi.