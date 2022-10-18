Coşkunöz Holding yeni markasının lansmanını yaptı

Eklemeli imalat (Katmanlı üretim) ve 3D yazıcı teknolojisi alanında uygulama ve çözüm merkezi olma hedefiyle; köklü otomotiv devi Coşkunöz Holding bünyesinde, Coşkunöz Ar-Ge ve Coşkunöz Holding İş Geliştirme birimleri ortaklığında kurulan ADD-ME markası, AMCTurkey 2022 Konferansı’na katıldı. Bu yıl 6-8 Ekim 2022 tarihlerinde Kuşadası’nda 3.’sü düzenlenen eklemeli imalat konferansı AMCTurkey 2022’ye ‘gold sponsor’ olan yeni marka, konferanstaki standında ziyaretçileri ağırlayarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Eklemeli imalat sektörü AMCTurkey’de buluştu

Sektör temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiren AMCTurkey, eklemeli imalat ve 3D yazıcı teknolojisi alanında uluslararası tecrübeler sunuyor. Bu seneki organizasyonda da metal temelli katmanlı imalat teknolojilerinin tamamı ve üç boyutlu yazıcı teknolojilerinin dünya çapında geldiği son nokta katılımcılarla paylaşılarak eklemeli imalat süreçleri, endüstriyel uygulamalar, yenilikçi malzemeler gibi konular ele alındı. Eklemeli imalatın savunma sanayii ve havacılık, otomotiv, medikal, kalıpçılık, plastik üretimi ve diğer sektörlerdeki kullanım alanlarına özel, gerek uygulamalı gerekse akademik sunumlar gerçekleştirildi. Konferansta gold sponsor olarak yer alan ADD-ME’nin standı ve tanıtım sunumu da katılımcılardan büyük ilgi gördü.